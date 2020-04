Instalan cámaras térmicas en el subte de Buenos Aires

Con el objetivo de preservar a sus trabajadores actualmente en funciones se instalaron estos dispositivos en la combinación de las líneas C y E para detectar personas con fiebre o febrícula. Estiman ampliar la implementación en los ingresos y molinetes una vez finalizada la cuarentena, para el cuidado de los pasajeros.

La red de subterráneos de la Ciudad de Buenos Aires cuenta con su primera cámara térmica: la misma fue instalada en la estación Independencia de la Línea C, en la zona donde combina con Línea E.

La solución térmica provista por Dahua Technology, tiene similares características a la instalada recientemente en el Aeropuerto de Ezeiza: permite detectar la temperatura con un margen de error de apenas 0,3º y puede censar 15 personas en 3 segundos.

“El objetivo inicial es cuidar a los trabajadores del subte, considerado un servicio esencial, a través de la prevención y detección temprana de casos de fiebre o febrícula” explica María Florencia Comeron, Marketing Manager de Dahua. El objetivo es continuar estos servicios una vez finalizada la cuarentena, llevando la solución a los ingresos de cada estación para identificar a los pasajeros con fiebre antes del abordaje al subte, logrando así evitar el contagio en las unidades.

Las cámaras Dahua Thermal Solution permiten medir la temperatura de más de 1800 personas en 10 minutos, mediante sus lentes infrarrojos avanzados con píxeles de 400×300 y su mayor campo de visión que se pueden configurar para que a determinada temperatura o rango de valores emita un alerta o evento, para proceder al log o grabación.

Una de las ventajas que ofrece este sistema es que no requiere un contacto físico entre los pasajeros y el personal sanitario que normalmente realiza la medición. A diferencia de los termómetros comunes, con estas cámaras no es necesario tomar proximidad con las personas para medir la temperatura, sino que se monitorea a distancia, proporcionando mayor seguridad al evitar el contacto directo.

El objetivo es a futuro ampliar el sistema de prevención para implementarlo en los molinetes, y así lograr disminuir la cantidad de ingresos de casos con fiebre y poder realizar eficazmente la tarea preventiva.

“Esta tecnología llegó para quedarse, notamos un creciente interés de organismos públicos y privados por contar con este tipo de cámaras en forma permanente como medida de seguridad y prevención.” finaliza Comeron.

