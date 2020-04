DIRECTV se une al Ministerio de Educación para transmitir contenidos educativos

A través de su canal educativo Escuela Plus (804), liberado desde el 17 de marzo para todos los usuarios de DIRECTV en el territorio nacional, la compañía emitirá 4 horas diarias de contenidos del programa nacional Seguimos Educando, destinado a los niveles de escolarización obligatoria.

Acompañando las medidas del Ministerio de Educación de la Nación respecto de la situación epidemiológica del coronaviurs (COVID-19), DIRECTV anunció que sumará contenidos del programa nacional Seguimos Educando a la grilla de programación de su canal Escuela Plus (804), que emite de lunes a viernes, las 24hs, contenidos educativos para niveles primario y secundario.

A partir del acuerdo y desde el 6 de abril, el canal Escuela Plus incluirá en su grilla de lunes a viernes 4 horas de contenidos correspondientes a Primer, Segundo y Tercer grado de la escuela primaria desarrollados por el programa Seguimos Educando, los cuales complementan la programación educativa oficial que ya se transmite a través de Paka Paka, Encuentro y la TV Pública.

– De 10 a 12hs – Contenidos correspondientes a 2° y 3 Grado

– De 16 a 18hs – Contenidos correspondientes a 1° Grado.

Además, a través de su grilla habitual la compañía emitirá el programa Seguimos Educando completo que se incluirá en los canales TV Pública, Encuentro y Paka Paka.

“Somos concientes de la importancia que tiene nuestra pantalla no sólo para informar y entretener en este momento en que todos debemos permanecer en nuestros hogares, sino también para quienes no pueden asistir a la escuela y necesitan seguir educándose. Tenemos un fuerte compromiso con las autoridades para contribuir desde nuestro lugar y a través de nuestra tecnología en la difusión de sus contenidos educativos, que gracias a la conexión satelital ahora podrán llegar a las localidades más alejadas e incluso a la Antártida”, comentó Michael Bowling, presidente de DIRECTV Latin America.

“Sabemos que la escuela es irreemplazable pero tenemos el firme propósito de que las chicas, chicos y adolescentes sigan aprendiendo durante este momento excepcional que nos toca vivir. Por ello estamos desarrollando e impulsando fuertemente esta plataforma digital para que los chicos puedan seguir trabajando con sus maestras y maestros a distancia al igual que con sus familias. Entre todos, podemos seguir aprendiendo y creando conocimiento”, afirmó Nicolás Trotta, Ministro de Educación de la Nación.

Escuela Plus es un programa educativo gratuito dirigido a las escuelas rurales de América Latina que busca acortar la brecha social y tecnológica, acercando contenidos audiovisuales que complementan la currícula de las escuelas primarias y secundarias.

El programa, que ya se encuentra funcionando en casi 10.000 escuelas en toda la región, es impulsado por el área de Sustentabilidad de AT&T, DIRECTV y SKY junto a sus socios estratégicos: Disney, National Geographic, Discovery y Torneos, que proveen contenidos televisivos y fichas pedagógicas que orientan su uso educativo y Takeoff Media que le facilita plataformas digitales al programa.

En Argentina Escuela Plus lleva 11 años de desarrollo llegando a más de 1000 escuelas distribuidas en todo el territorio nacional.

Desde el pasado 14 de marzo y hasta el 17 de abril inclusive, el canal Escuela Plus de DIRECTV se encuentra disponible para todos los usuarios en América Latina, incluyendo a los clientes Prepago que no necesitarán recarga para visualizarlo. Sus contenidos también están disponibles en la plataforma de streaming DIRECTV Go.