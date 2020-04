Ocurrió un 5 de abril, el gol que se sintió como un terremoto en La Plata

5 de abril de 1992: José Perdomo marca para Gimnasia y Esgrima el “gol del terremoto” en el campo de Estudiantes de la Plata, originando un temblor que quedó registrado en un observatorio astronómico cercano al estadio.Gimnasia logró un triunfo por 1-0 que quedó en el recuerdo debido a las derivaciones que tuvo el único gol del encuentro, anotado de tiro libre por el uruguayo José Perdomo. Según lo señalado entonces, el enfervorizado festejo de los hinchas triperos provocó vibraciones similares a un movimiento sísmico, que quedaron registradas en el sismógrafo del departamento de Sismología e Información Meteorológica del Observatorio Astronómico La Plata de la Universidad Nacional de La Plata. Por esa curiosa situación, la ejecución exitosa del “Chueco” Perdomo pasó a la historia como “el gol del terremoto”.

2002 – José Martín Meolans ganó la medalla de Oro en los 50 metros del campeonato mundial en pileta corta realizado en Moscú. En el mismo certamen, el nadador cordobés logró la presea de Plata en los 100 metros. Meolans nació en Villa Carlos Paz, Córdoba, el 22 de junio de 1978. Fue el primer nadador argentino en bajar los 50 segundos en los 100 metros libres marca que consiguió a los 17 años, con un registro de 49” 86/100.

1946 – Nació en Corrientes Vicente “Chino” Fernández. Seis veces ganador del Abierto Argentino, vencedor en varios certámenes internacionales y segundo golfista argentino en ingresar al Senior PGA Tour. El primero fue De Vicenzo.

1914: Racing Club venció a Newell`s Old Boys por 3 a 1 con tres tantos señalados por Andrés Marcovechio. Por entonces la Copa Ibarguren la definían anualmente el campeón de la liga rosarina y el campeón de la liga porteña.

2019: Nicolás Olmedo anunció su decisión de dejar la práctica activa del fútbol. Esa es la información y te sentás frente al teclado a escribir. Pero antes de hilvanar una idea, tu mente se llena de imágines… aquel inolvidable ascenso a Primera del club del que fue siempre un hincha más, su peregrinar en diferentes clubes del pais y el exterior, y el orgullo de haber vestido la camiseta de la Selección Nacional cuando el técnico era el más grande, Diego Maradona.

Nunca se sabrá si la decisión del Deportivo Maipú – último club donde jugó- de rescindirle el contrato habrá influido en la decisión de dejar los cortos,de colgar los botines, pero esto es anecdótico todo lo que hizo, fue con pasión, con entrega, con sacrificio, con humildad… la humildad de los grandes que no lo mareó.

El anuncio lo hizo a través de las redes sociales y a partir de ese momento llovieron elogios a un tipo querido, el Negro Olmedo (más simpático que aquel “Cascarudo” con que alguna vez lo bautizó el también ex arquero tombino Nelson Ibañez, y que él se tomó con mucho humor). Comunicadores, compañeros, rivales, técnicos, árbitros, hinchas sin importar sus preferencias hicieron su merecido reconomiento a un gran jugador y mejor tipo.

Estas eran las palabras del Negro Olmedo: Llegó el fin d una etapa en mi vida, sin dudas unas d las mas lindas e importantes q he vivido, palabras d agradecimientos para los clubes q me dieron la oportunidad d hacer lo q mas amo.!! Agradecer a mis viejos, a mis hnos,a mis hijos q bancaron todas, idas, vueltas, alegrias tristezas, nuevos hogares y demás, a su mamá Antonella q durante muchos años me acompañó, a mi gran hno d la vida Betoa mi tío Fabian y a todos los hinchas sobre todo los del club q amo, gracias @clubgodoycruzoficial x formarme profesionalmente y como persona.!! Lo mejor esta x venir.!! GRACIAS ETERNAS.!!