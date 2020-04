Ocurrió un 6 de abril, Racing jugaba como Argentino en la Liga Mendocina

6 de abril de 1986: Por la segunda fecha del torneo de la Liga Mendocina aparece el denominado “Argenracing”, el Atlético Argentino había alguilado el plantel íntegro de Racing Club de Avellaneda para jugar en el campeonato liguero. La presentación en sociedad fue el 7 de abril en el Este ante San Martin, por la segunda fecha, por lo que NO se debe contabilizar el partido ante Centro Deportivo Rivadavia, de local, cuando perdió 1-0 ( Villamil, Dabul (Morilla) , Cloquell, Carrillo, Flores,Maldonado, Cruz, Signorelli, Veliz, Contreras (Herrera), Dillon……(Signorelli y Dillon, entrando como suplentes alcanzaron a jugar con el equipo dirigido por Rogelio Dominguez, de “local” y hasta de visitante…jugó en el Malvinas) … la campaña del “Argen-Racing”, excepto el partido de la primera fecha de local : 0-1 Centro Deportivo Rivadavia (con equipo “propio”)

V 1-2 San Martin ( Walter Fernandez)

L 0-0 Independiente Rivadavia

V 5-1 Guaymallén ( Geogrey (3) Olivera,W. Fernandez)

L 2-3 Maipú ( Colombatti, Geofrey)

V 4-1 Godoy Cruz (Colombatti, Olivera(2) W.Fernandez)

L 3-0 Huracán Las Heras (Colombatti, Acuña,Gonzalez)

V 3-0 Palmira (Colombatti, Acuña,Gonzalez)

L 5-0 Andes Talleres (Colombatti 2, Acuña 2, Geofrey)

L 2-0 Lujan (Fabbri, Olivera)

V 0-2 Gimnasia

Plantel: Miguel Wirzt, Hector Fernandez, Gustavo Costas, Nestor Fabbri, Whasington Gonzalez, Horacio Attadía, Italo Ortiz, Miguel Colombatti, Jorge Acuña, Enrique Olivera, Walter Fernandez, Hugo Lamadrid, Horacio Cordero, Jorge Geofrey, Marcelo Astegiano, Carlos Vazquez, Gustavo Szults, Juan Carlos Zubzuk …. Ricardo Dillon, Raul Signorelli. DT: Rogelio Dominguez.

Racing, que militaba ese año en la Primera B el 27 de diciembre de 1985, al empatar 1 a 1 con Atlanta volvía a Primera, pero por esas cosas de los calendarios reestructurados, la temporada recién arrancaba en la mitad de 1986, para emular a los europeos.Las urgencias económicas no recomendaban tener a los jugadores parados, por ello (a favor la misma camiseta, los mismos colores, el mismo apodo) por unos 150 mil dólares más 150 australes por partido ganado y mil por clasificar, la Academia de Avellaneda le alquiló por dos meses a la Academia mendocina, para que jugase el torneo local que otorgaba una plaza para el nuevo Nacional B, objetivo no cumplido.

1986: Se produjo uno de los máximos hitos en la historia de River: el gol del Beto Alonso con la pelota naranja. Hugo Orlando Gatti, el arquero ídolo de Boca, quien la vio en la semana previa en una oficina de Adidas y se lo planteó al árbitro Francisco Lamolina, quien no puso reparos. El planteo del Loco era que si llegaba a haber muchos papelitos sobre el campo de juego, tal vez con la clásica “Tango” blanca no se iba a poder jugar. El resto es historia es conocida. A los 30 minutos del primer tiempo llegó el centro de Roque Alfaro para que el Beto Alonso, de cabeza, abriera el marcador. El segundo, ya con pelota blanca, fue con un tiro libre que se desvió en la barrera y descolocó a Gatti. Fue 2-0, triunfo con vuelta incluida en la Bombonera.

1986: Muere en Santiago de Chile, Raimundo Bibiani Orsi “Don Mumo”, toda una historia como jugador y tecnico a nivel nacional e internacional, aquerenciado durante tres décadas en Mendoza. Jugando para la Selección Argentina ganó el Sudamericano de 1927 e integró el equipo que ganó la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Amsterdam,en Holanda en 1928. El punto más alto lo consiguió con la casaca “azzurra”, Campeón Mundial con Italia en 1934, junto a otros argentinos, Monti, Guaita De María. En Argentina debutó y jugó en Independiente de Avellaneda desde 1920 al 28. En la Juventus fue campeón durante 5 temporadas consecutivas, de 1931 a 1935. De vuelta al país retornó al Rojo,pasó por Boca, Platense, Almagro, Peñarol y Flamengo. A Mendoza llegó en 1952, para ser el tecnico de Maipú y al año siguiente lo sacó campeón, repitió en el 58. En Independiente Rivadavia cosechó 4 titulos, también en San Martin, titulo y clasificación al primer Nacional. Tambien lo tuvieron como técnico AndesTalleres, Godoy Cruz, Gutierrez y Murialdo. Tambien dirigió en varias oportunidades en la Selección Mendocina, como en el Campeonato Argentino de 1966 por la Copa “Adrián Beccar Varela”.En “Nostalgias de hechos y personajes”,el periodista José Félix Suarez en Los Andes recordaba: Las charlas con Raimundo Orsi se repetían con frecuencia a fines de la década del ‘60 en su casa de la calle Italia, en el barrio Trapiche de Godoy Cruz,en otras ocasiones esas amenas reuniones continuaban en sobremesas que se prolongaban hasta bien entrada la noche en la “Parrillada Arturito”, propiedad de su gran amigo Arturo López o en la pizzería “Un Rincón de la Boca” de la calle Las Heras. A esos agradables encuentros plenos de nostalgia y melancolía en los que “Mumo” hacia un repaso de su vida solían sumarse Nicolino Locche, el Turco Jorge Julio y el periodista Enrique Romero, corresponsal de El Gráfico en Mendoza.

1979 – Julio Grondona asume la presidencia de la AFA.casi un año después de que la Selección Argentina consiguiera su primera Copa Mundial de Fútbol en el torneo disputado en el país, durante la dictadura autodenominada Proceso de Reorganización Nacional, fue designado presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Ejerció este cargo de manera ininterrumpida, desde 1979 hasta la fecha de su muerte, ocurrida el 30 de julio de 2014. Durante su gestión al frente de la AFA, la Selección Argentina obtuvo el Campeonato Mundial de México ’86, dos medallas de oro en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 y Pekín 2008, la Copa FIFA Confederaciones 1992, y las Copas América de 1991 y 1993, además de 6 mundiales juveniles sub-20 (1979, 1995, 1997, 2001, 2005, y 2007)