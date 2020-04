Cobos pide que los bancos entreguen las tarjetas de débito faltantes a jubilados

El senador Julio Cobos presentó un proyecto de ley por el cual los bancos que tengan cuentas de trabajadores del sector público o privado, de los haberes o prestaciones de la seguridad social o planes de ayuda social; deberán emitir una tarjeta de débito por cada titular y por cada apoderado en forma gratuita y enviar la misma a los domicilios registrados por cada uno de ellos.

El exvicepresidente de la Nación explicó que “A pesar de que una amplia mayoría de los beneficiarios previsionales o de programas sociales tienen una cuenta bancaria y asociada a ella una tarjeta de débito, no surge de la normativa actual la obligación de las entidades bancarias de entregar las tarjetas de débito. Lo sucedido el pasado viernes, cuando miles de jubilados hicieron largas colas a fin de retirar los fondos que el ANSES había depositado en sus cuentas, es algo que no puede volver a pasar. Deben brindarles a los jubilados y a quienes reciben planes sociales, las tarjetas de débito que les corresponden para que puedan extraer su dinero y evitar que deban concurrir a los bancos para proveerse de efectivo”.

“Al margen del grave problema de salud pública que dicha situación ocasionó, también se evidenció que a nueve años de sus aperturas no todas las cuentas previsionales contaban con su respectiva tarjeta de débito. Esta ley no pretende regular las colas en los bancos de jubilados sino actuar contra las causas que las generaron: la no emisión y distribución de las tarjetas, obligando a las entidades financieras a distribuirlas y habilitarlas en forma remota”, señaló Julio Cobos.

El legislador mendocino manifestó que “es indispensable que los jubilados cuenten con la tarjeta que le permita comprar con cargo a la misma en comercios, retirar efectivo de los cajeros automáticos o de comercios y realizar pagos con cargo a la cuenta mediante los cajeros automáticos o homebanking. También estipulamos que cuenten con esta tarjeta los apoderados a fin de que puedan realizar las mismas tareas en caso de que al titular le resulten complejas o no pueda realizarlas”.

“Ante la emergencia sanitaria el Estado debe llegar ágil con los fondos de ayuda social y permitir que los jubilados y pensionados reciban sin dificultad ni contratiempos sus beneficios previsionales y los refuerzos que prevea el Poder Ejecutivo. La falta de las tarjetas -y el increíble desinterés para proveerlas- atentan contra la salud pública”.

Por último, Cobos aseguró que “en este contexto, los bancos deben ser responsables de distribuir los instrumentos que permitan a los jubilados acceder a sus haberes que tienen depositados y quitarle una angustia más a quienes hoy se encuentran aislados físicamente de sus familias”.