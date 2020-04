Nuevos proyectos en cuarentena: cursos, capacitaciones y sitios web para aprender on line desde casa

El Gobierno de Mendoza te acerca diversas opciones para estudiar desde el hogar en esta época de aislamiento social, preventivo y obligatorio. Desde temáticas relacionadas con el marketing, computación, sociales, hasta idiomas. El acceso es rápido y los requisitos, sumamente flexibles.

Existen en la web múltiples formas de adquirir nuevos conocimientos y entretenerse, aprendiendo de una manera sencilla, fácil y divertida.

Las propuestas abarcan desde páginas que solo se dedican a la educación on line, sitios nacionales, internacionales y también la oferta local con las iniciativas del portal educativo de la Dirección General de Escuelas y los cursos cortos que ofrece la Universidad Nacional de Cuyo.

Las plataformas una por una:

Google

El líder de internet a nivel mundial cuenta con la plataforma Google Activate que ofrece cursos cortos y simples, de manera que cualquier persona que desee aprender puede hacerlo desde la comodidad de su hogar. Para hacerlo solo hay que ingresar a https://events.withgoogle.com/crececongoogleencasa/.

Podemos encontrar capacitaciones de 40 horas, hasta otras muy cortas que tienen una duración de 1 a 3 solamente.

Algunas opciones de Google Activate

Lecciones breves para mejorar tu negocio.

Nuevas habilidades para el mundo digital.

Clases breves de marketing y de administración de empresas.

Conceptos básicos de programación.

Cómo redactar tu Currículum Vitae.

Coursera

Es una página web por excelencia en lo que respecta a educación on line. Según detalla su sitio “fue creada en 2012 por dos profesores de la Universidad de Stanford, en Estados Unidos con la visión de proporcionar a gente, en cualquier lugar, acceso a la mejor educación”.

Lleva capacitadas a más de 49 millones de personas en todo el mundo, además en este sitio se puede acceder a carreras, cursos, especializaciones y capacitaciones de más de 200 universidades a nivel mundial.

Para ingresar a Coursera hacer click aquí: https://es.coursera.org/

Fundación para el Desarrollo Educativo (FUDE)

Ofrece posibilidades de estudio gratuitas y pagas. En su web se describe como “una entidad creada para brindar cursos a distancia de formación profesional, a través de una Red de Centros Facilitadores (aulas), creada para acercar a la sociedad la posibilidad de acceder a una formación académica formal”.

Con sede central en Santa Fe, entre la oferta gratuita se encuentran los siguientes temas:

El proceso y la estrategia de venta.

Tips de negociación.

Fijación de precios.

Vidrieras: qué venden.

Internet básico.

Marketing en la web.

Hotelería para principiantes.

Diseño de jardines.

Peluquería canina: técnicas básicas.

Preparación de menú para sanatorios y clínicas.

Para acceder a estas capacitaciones o a otras gratuitas, el enlace es: https://www.educativo.net/cursos-gratis/

Plataforma para emprendedores: Unimooc

Aquí se pueden realizar todos los cursos desde cualquier computadora o celular con conexión a internet. Ofrece formación gratuita a través de videos y actividades, elaboradas por profesionales empresarios y universitarios.

Tiene la ventaja de una interfaz sumamente sencilla, materiales permanentemente a disposición del alumno y no cuenta con fechas límite para finalizar de cursar, ni tampoco importa el orden en que se van superando las diferentes lecciones.

Ideal para emprendedores, ya que capacita integralmente a personas que tienen una idea de negocio o ya lo están ejecutando, con aprendizajes que abarcan distintos niveles.

Para ingresar a Unimooc hacer click aquí: https://www.unimooc.com/.

Aula Fácil

Es otro portal de gran importancia en lo que respecta a capacitación on line. Brinda más de 1.000 cursos de manera gratuita. Este sitio funciona desde 1999 y se actualiza permanentemente, con nuevos temas para el aprendizaje de los usuarios.

Comenzar es absolutamente sencillo. Solo hay que entrar en https://www.aulafacil.com/ y buscar el curso deseado, inclusive algunos hasta cuentan con certificación. No hace falta registrarse y se pueden encontrar temáticas como: idiomas, negocios, informática, manualidades, ciencia, docencia, psicología, entre otras.

“Leamos Juntos”: una excelente propuesta de la DGE para los amantes de la lectura

La Dirección General de Escuelas invita a toda la comunidad mendocina a participar de la campaña de promoción de la lectura denominada “Leamos Juntos” para que todos nuestros niños, niñas, jóvenes y adultos fortalezcan la comprensión lectora y contagiar el amor por la lectura.

Además, este programa, que tiene como objetivo reivindicar la lectura en familia para compartir entre todos sus integrantes, en las dos primeras semanas de aislamiento sumó cerca de 150.000 visitas en el micrositio.

Se puede ingresar a través del link: http://www.mendoza.edu.ar/leamos-juntos/, allí nos encontraremos con tres secciones: “Lectura para pequeños lectores”, “Lectura para grandes lectores” y “Audiolibros”.

“Leamos Juntos” nos acerca textos de autores como Julio Cortázar, Esnesto Sábato, Edgar Allan Poe, Quino, Armando Tejada Gómez y Liliana Bodoc, entre otros grandes autores provinciales, nacionales e internacionales.

Cursos gratuitos de la Universidad Nacional de Cuyo

A nivel provincial, la UNCuyo tiene capacitaciones, que brinda gratuitamente y sin ningún tipo de requisito previo.

Entre otras opciones la UNCuyo ofrece:

Casi un enfermero: primeros auxilios para tu PC.

La vida con candado: protección de datos en el ciberespacio.

Navegar en la web sin naufragar.

Los derechos de autor en el siglo XXI.

Un técnico en el bolsillo: resolviendo problemas sencillos de los dispositivos electrónicos

¿De qué hablamos cuando hablamos de educación sexual integral?

En http://eadfeextension.uncu.edu.ar/moodle/ se puede acceder directamente para registrarse. Más información o consultas al correo: [email protected] Además, permanentemente se brindan nuevas opciones para el estudio gratuito.

Idiomas

Si el proyecto es aprender un idioma nuevo, la página web por excelencia es Doulingo, ya que ofrece una interfaz interactiva con un modo lúdico y simple de enseñar a través de imágenes, juegos y lecciones con puntajes para ir subiendo de nivel y aprendiendo día a día un poco más del lenguaje seleccionado.

Cuenta con una oferta de 10 idiomas: inglés, francés, portugués, italiano, alemán, ruso, catalán, guaraní, esperanto y sueco.

Para comenzar a estudiar jugando, hacer click aquí: https://www.duolingo.com/.

Yes

Para aprender inglés, el idioma que más buscan estudiar los argentinos, un método fácil y divertido es el canal de www.youtube.com: Yes. Gratis y completo, y se inicia con nivel cero básico, para personas que no tienen noción de esta lengua.