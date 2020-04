San Juan: advierten caída en el consumo y compras en el supermercado

“Noto una caída en las ventas cercana al 40%”. Así se expresó el empresario local José Velardita refiriéndose a la baja del consumo local. Además señaló que hay un gran uso de tarjetas de crédito.

José Velardita, propietario del supermercado Super Nápoli comentó que hay una caída del consumo de alimentos en los supermercados que a su entender sería del 40%. Y ratificó que creció el uso de tarjetas de crédito. “Al principio la gente salió como loca a comprar porque pensaban que no iba a haber abastecimiento y los negocios se iban a quedar sin mercadería o no iban a abrir. Después se dieron cuenta que los negocios sí tenían mercadería e iban a abrir que podían medianamente comprar tranquilos y entonces el consumo se acható”, explicó el empresario realizando un análisis de lo ocurrido en estas semanas.

En este sentido señaló que “hubo un pico importante el fin de semana previo a que se dictara la cuarentena porque se hablaba de eso y la gente salió por pánico a comprar”.

Ahora la situación cambió y se está notando la baja en la capacidad de compra de muchos sanjuaninos. “La gente no tiene plata y hay muchos rebotados cuando la gente compra con las tarjetas de crédito porque los límites están sobrepasados y empieza a devolver mercadería porque no le da el cupo en la tarjeta”, añadió.

“Ahora la gente esta cobrando y no hay gente haciendo cola para comprar en las grandes cadenas y eso nos repercute a nosotros”, añadió. Para Velardita la baja en el consumo es del orden del 40%.

“Nosotros gracias a Dios podemos abrir pero no se está trabajando como una fecha normal porque esta cuarentena nos afecta a todos, como algunos decían se trabajaron 3 o 4 días mucho por la incertidumbre y el pánico de la gente pero luego la gente se tranquilizó y se frenó todo”, explicó.

Y sobre los medios de pago más utilizados señaló “se usa mucho la tarjeta. Algunos clientes porque no tienen en efectivo o hacen caso a manejar menos efectivo porque son algunas de las recomendaciones del Ministerio de salud, pero se ve mucha tarjeta”.