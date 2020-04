El CEC recibirá diez millones de pesos por los derechos de formación del Pity Martinez

El CEC (Club Empleados de Comercio) fue el primer club donde jugó Gonzalo “Pity” Martinez, jugador que tras su paso por Huracán de Parque Patricios triunfó en River Plate y fue transferido al Atalanta United de Estados Unidos.

Para la FIFA debe aplicarse para el club mendocino los derechos de formación, es decir el beneficio para el club donde se iniciara el futbolista, de ello se hizo eco el tribunal de disciplina del ente rector del futbol mundial considerando que “son aquellos derechos que poseen las instituciones deportivas para cuidar su patrimonio cuando un futbolista, que fue formado como tal en un club, es vendido al exterior o firma su primer contrato con otra institución”.

La entidad norteamericana deberá desenvolsar cerca de 10 millones de pesos al Comercial de Bermejo por el “mecanismo de solidaridad”, es bajo apercibimiento ya que de no hacerlo no podrá vender ni comprar jugadores hasta que haga efectivo el pago.

El pago corresponde al porcentaje que le corresponde al equipo que formó al Pity cuando fue transferido de River Plate al Atalanta United de EE UU, se trata del 5% del total de la transferencia.

Guillermo Pereyra, siendo presidente del CEC tuvo que recurrir a la Justicia, porque el club mercantil nunca vio un peso por el jugador cuando se fue de la entidad, pero si tiene derecho a percibir dinero cuando la transferencia es internacional (caso parecido al del arquero Andrada de Boca, donde en San Martin prenden una vela a cada santo para que lo transfieran al exterior ya que recibirían el aporte solidario por derechos de formación ya que “Sabandija” empezó atajando en inferiores del club “chacarero”).

Sobre el monto del dinero (será tal vez menos por deducción de impuestos), el propio Guillermo Pereyra se encargó de explicar que no tienen aún decidido como va a utilizarse y que para ello se llamará a una Asamblea de socio para definir que destino darle. El presidente de los mercantiles dijo que la entidad que preside se destaca también por no cobrar cuota a los niños que juegan fútbol para la entidad, algo que los otros clubes sí hacen salvo en contadas excepciones.

El “Pity” Martinez no recordó bien a la institución mendocina al señalar que quisieron cortarle la carrera porque le pedían mucha plata cuando lo buscaban de Bs As (Huracán el primero donde finalmente fue), esto fue desmentido categóricamente no solo por Guillermo Pereyra, sino también por Darío Gianformaggio, el técnico que lo tuvo en el CEC de los 8 a los 15 años. “Si está enojado, está en su derecho, pero no es verdad lo que dice” agregó.

“Pity” Martinez cuando jugaba en el CEC

Con la camiseta de River Plate

Guillermo Pereyra, Presidente del CEC

Darío “Torta” Gianformaggio, el DT de Pity Martinez cuando jugaba en el CEC