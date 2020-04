Mendoza: el gobierno presentó el sistema Unidades Centinelas COVID-19 para control del coronavirus

Se trata de un programa de Vigilancia Epidemiológica que permitirá tener un mapa de situación más preciso sobre el impacto de la pandemia en Mendoza. Además, la ministra dio detalles sobre la llegada de los 10 mil reactivos que compró el Gobierno con el dinero ahorrado por la rebaja de salarios de los funcionarios.

Este mediodía, durante una conferencia de prensa desde la Casa de Gobierno, la ministra de Salud, Desarrollo Social y Deportes, Ana María Nadal, dio detalles sobre la puesta en marcha del sistema Unidades Centinelas COVID-19 para control del coronavirus. Estuvo acompañada por el subsecretario de salud, Oscar Sagás, y por el coordinador de las unidades centinelas, Carlos Espul.

Se trata de un programa de Vigilancia Epidemiológica que permitirá tener un mapa de situación más preciso sobre el impacto de la pandemia en Mendoza. La iniciativa ya era utilizada para para registrar otras enfermedades respiratorias en la provincia.

Con este sistema, más los 10.000 reactivos que compró el Gobierno con el dinero ahorrado por la rebaja de salarios de los funcionarios, se busca ampliar la cantidad de testeos más allá de los casos considerados sospechosos. Para ello, cinco hospitales de la provincia tomarán muestras para analizar COVID-19 y luego serán enviados a la red coordinada de laboratorios.

De esta manera, se realizarán los testeos a personas que tengan síntomas compatibles sin importar si tienen nexo epidemiológico o no. Si bien en la provincia aún no se ha detectado circulación del virus, uno de los objetivos del proyecto es lograr confirmar si hay o no casos autóctonos.

Llegaron los 10.000 reactivos a Mendoza

En este sentido, la ministra Nadal comentó: “Continuando con el compromiso asumido desde el Gobierno de brindar información oficial de forma constante y sostenida, queremos comentar que para agilizar la obtención de resultados de análisis sobre casos sospechosos de coronavirus, la Provincia ha hecho un esfuerzo importante y con el aporte de los sueldos de funcionarios hemos comprado 10.000 reactivos a Corea del Sur”.

“Ha sido difícil traerlos a la provincia, y a través de un trabajo coordinado entre el Ministerio de Hacienda, que nos ayudó a importar, el Ministerio de Salud a elegirlos, y el Ministerio de Economía disponiendo los aviones de la lucha antigranizo para el traslado, lo hemos logrado y ya los tenemos con nosotros en el laboratorio de salud pública que se encuentra en el Hospital Lencinas”, detalló la funcionaria.

Red coordinada de laboratorios en la Provincia

Por otro lado, Nadal afirmó: “Coordinamos una red de laboratorios en la provincia. Está integrada por el Laboratorio de Salud Pública, el laboratorio del Hospital Central, el del Hospital Notti, Lagomaggiore y próximamente en el Hospital Schestakow en San Rafael. Todos estos se han fortalecido en equipamiento y capacitación para que puedan realizar determinaciones a través de tests en casos sospechosos de coronavirus”.

“Trabajamos en la detección y aislamiento del virus y, teniendo estas dos cosas, que son los tests y la red de laboratorios, podemos implementar las unidades centinelas, que son un sistema compuesto por el hospital en cuestión, el profesional de la salud que tome la muestra y la Dirección de Epidemiología de la provincia. Esto es un trabajo coordinado entre el sector público, privado y las obras sociales y se comenzará a implementar el lunes”, sentenció Nadal.

Implementación de las unidades centinelas

Las unidades centinelas son un sistema con tres actores (hospitales, profesionales de la salud y Dirección de Epidemiología) que funcionan en los siguientes sitios: dos en el sector privado, en el Hospital Español y en la Clínica de Cuyo, y cuatro en el sector público, en los hospitales Central, El Carmen, Schestakow y Scaravelli.

Sobre su funcionamiento, la ministra explicó: “La unidad centinela busca ampliar la capacidad de detectar posibles casos a través del control de todas las personas con síntomas respiratorios que consulten en estos hospitales. De este modo, nos estamos anticipando para obtener mejor información para la acción”.

Al respecto de su implementación, la funcionaria dijo: “Se van a tomar muestras a todos los pacientes sintomáticos para que sean estudiados. Esto va a permitir tener información en general, se les va a tomar a todos los que tengan síntomas sin importar si vinieron del exterior o no. Estos hospitales tomarán las muestras, que se analizarán en la red de laboratorios antes mencionadas”.

“De este modo, tendremos más información para tomar decisiones y cuidados para enfrentar esta pandemia y seguir sumando herramientas a las que ya tenemos en la provincia”, afirmó la ministra de salud.

Los detalles de las unidades centinelas

El doctor Carlos Espul detalló: “Estas unidades centinelas son de vigilancia epidemiológica y se montaron para el virus influenza. Con ellas se puede actuar cuando se detecte un caso y armar una estrategia para cuidar al paciente y a sus contactos”.

Testeos

La ministra Nadal explicó las estrategias que se están estableciendo a nivel provincial respecto de los testeos: “Para poder tener información, se necesita tener insumos. Estamos estableciendo estrategias progresivas para poder mejorar la detección de casos de coronavirus”.

“De momento estamos haciendo la detección en todos los casos que se suponen sospechosos, en esto está el vínculo estrecho y la procedencia”, dijo la funcionaria, y destacó que con los nuevos reactivos y las unidades centinelas se ampliará la toma de muestras.

No hay circulación comunitaria de coronavirus en Mendoza

Al respecto, la ministra Nadal resaltó: “No tenemos evidencia epidemiológica para decir que tenemos circulación comunitaria del virus, todos los casos son de contacto estrecho”. En ese lineamiento, la ministra destacó que con una mayor cantidad de testeos “vamos a tener más claro el panorama para tomar mejores decisiones y hacer mejor vigilancia epidemiológica”. Además, no descartó que más adelante se pueda dar la circulación comunitaria del virus, y recordó que en Argentina hay zonas en estas circunstancias.

“Pero de acuerdo a lo estudiado hasta hoy en Mendoza, siempre hay algún nexo epidemiológico. Proteger a la provincia y evitar tener transmisión comunitaria es nuestra prioridad”, subrayó la funcionaria.

Uso de barbijos

Consultada sobre si se aconseja su uso, la titular de la cartera de Salud dijo: “Tiene que ser utilizado por el equipo médico y el equipo de salud que atienda situaciones sanitarias y las personas contagiadas”.

Luego explicó: “Con relación a esta discusión o argumentos respecto al barbijo casero, la manera que se contagie es a través de la gota, todo barbijo casero no es de protección personal, pero sí evita el contagio a otra persona. En este sentido, el barbijo casero o social podría disminuir el contagio pero queremos que quede claro que los barbijos son para los médicos y personal médico”.

Y volvió a resaltar en función del uso de barbijos sociales: “No son una protección, no nos va a cuidar las mucosas de los ojos, las mejores maneras de prevenir el contagio son el distanciamiento social y el lavado de manos”.

Elementos de protección médica

“Los elementos de protección para todo el personal de Salud están siendo adquiridos y estamos explorando mercados para una mayor adquisición”, explicó Nadal. En cuanto a su distribución, manifestó: “Se reparten por los mecanismos tradicionales que tiene el sistema de salud y se destina para los caso que recomienda el Comité de Vigilancia Epidemiológica provincial, y la realidad epidemiológica de la provincia”.

Plan para adultos mayores

“Con relación con el programa adultos mayores, estamos trabajando en una estrategia de identificación, con las realidades de la provincia de Mendoza siguiendo el lineamiento nacional y generando nuestros dispositivos propios”, dijo Nadal y posteriormente solicitó a la población el cuidado extremo de los adultos mayores

Aislados en hoteles: Turismo y Seguridad coordinan las acciones

La funcionaria también aseguró que desde el Estado se está haciendo un enorme esfuerzo coordinado entre las carteras de Seguridad y Turismo. “Estamos haciendo un esfuerzo muy grande para cuidarlos a todos y las personas que llegan desde afuera que están siendo alojadas en hoteles para asegurarnos de que cumplan la cuarentena”

“El Ministerio de Turismo y el de Seguridad están haciendo su mayor esfuerzo para lograr el aislamiento en muchos casos en hoteles 5 estrellas con todos los cuidados. Entendemos que el aislamiento puede generar estrés pero esto es salud pública hay que cuidar a todos los mendocinos”, reafirmó.

Malargüe confirmó el primer caso de COVID-19

A su turno, el subsecretario Oscar Sagás informó: “Tenemos una persona que dio positiva de 85 años, tiene un nexo, un familiar médico y personas que han estado en Buenos Aires, que tiene circulación sostenida. Estamos viendo la cuarentena de sus contactos y personal de salud, para tener clara la situación epidemiológica”.