La Ciudad de Mendoza ofrece contención emocional a personas mayores

El intendente Ulpiano Suarez lanzó un programa por el cual profesionales de la salud mental brindan acompañamiento a través de llamadas telefónicas.

La Municipalidad de Mendoza presenta “Codo a Codo, espacio de contención psicológico”. El programa está destinado a brindar a toda la ciudadanía y a las personas mayores en particular que residan en la ciudad de Mendoza, primeros auxilios psicológicos o emocionales para que transiten de mejor forma la situación actual de distanciamiento social por la que pueden verse afectados.

“Estamos tomando medidas en la Ciudad que benefician la salud de las personas mayores, que son consideradas el principal grupo de riesgo. Nuestra prioridad es cuidarlos tanto física como emocionalmente para que puedan transitar de la mejor manera la pandemia y el aislamiento”, manifestó el intendente Ulpiano Suarez.

A través de llamadas telefónicas, un grupo de profesionales de la Salud Mental de la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza, aplicará técnicas de contención recomendadas por la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud para poder brindar una ayuda breve y efectiva en situaciones de emergencia en relación a la situación que esté atravesando en consecuencia de la pandemia. Los profesionales buscarán lograr en las personas una normalización de sus emociones y cogniciones, promoviendo el autocuidado.

Las personas interesadas en recibir esta contención psicoemocional podrán comunicarse telefónicamente con los profesionales. Una vez atendida la llamada se les pedirá los datos de la persona y se procederá a abordar la situación por la cual realiza la consulta. Durante la charla el profesional de la salud procederá a orientar a las personas en conductas de autocuidados y rutinas que les permitan tender puentes hacia una realidad saludable.

Los interesadas pueden contactarse a través de llamadas telefónicas, a los siguientes números y horarios y un profesional de la salud mental lo atenderá.

Turno mañana de 9 a 13 horas (Solo llamadas)

Días Teléfono de atención Lunes 261-2092677 Martes 261-4687847 Miércoles 261-4695047 Jueves 261-5117747 Viernes 261- 4692357 o 261-4685646

Teléfono de atención

Días Teléfono de atención Lunes 261- 5117787 Martes 261-5092079 Miércoles 261-4695047 Jueves 261-4684800 Viernes 261-5966608 261-2088975

La emergencia sanitaria y el aislamiento social golpea sobre todo a las poblaciones altamente vulnerables, despertando emociones negativas, provocando muchas veces diferentes percepciones y valoraciones de riesgo. La Ciudad de Mendoza considera fundamental mantener lazos comunicativos con la ciudadanía en su conjunto y con las personas mayores en particular. Es importante que estas personas sepan que mantenerse comunicados es también un factor de protección. Es por ello que se torna necesario trabajar aspectos emocionales, de afrontamiento y comunicativos con la población más grandes tanto para que el aislamiento no sea interrumpido como para que no cause en ellos aislamiento emocional.