Se registran largas colas de camiones en Uspallata y hay preocupación por los choferes

Debido a fallas en el sistema de Aduanas en esa localidad fronteriza, hubo problemas y los camioneros nucleados en Aprocam denunciaron la situación, que pone en peligro su salud.

Hoy el sistema de Aduana estuvo caído, y se vivieron escenas dramáticas. Largas colas de choferes en espera, falta de organización y contención. Una postal que se repite cada año, pero que en medio de la pandemia pone en serio peligro la salud de los que llevan las mercaderías para proveer a toda la población del Cono Sur. Aprocam denunció ante los medios esta situación.

“La manera en que tratan a los conductores es deplorable”, afirmó el presidente de Aprocam, Daniel Gallart, sobre la situación que están viviendo los camioneros en el Área de Control Integrado (ACI) de Uspallata en donde deben esperar durante horas para poder hacer los trámites para cruzar a Chile. El control sobre el distanciamiento social de dos metros es nulo. Estas son las imágenes que se vieron en las últimas 24 horas en la frontera Argentina con Chile.



Daniel Gallart comentó que por el problema del sistema caído de Aduana, los conductores pueden llegar a pasar hasta 24 horas esperando para poder hacer los trámites.

“El tema de la Aduana Uspallata el problema de base que tiene es que no son controles integrados, cada uno tiene sus reglamento, de integrado no tienen nada y eso es una situación que reclamamos hace años”, recordó.

Afirmó que dentro del edificio sí está ordenado y se mantienen las distancias correspondientes pero que, además de la falta de agilidad porque hay menos personal trabajando, a los conductores “los tratan como ganado”.

“Quien tiene que poner orden es Gendarmería, ya que éste es un espacio federal, sin embargo eso no pasa o pasa un ratito. Si no hay alguna autoridad que lo ordene se vuelve el caos porque es lógico que los camioneros también se pongan nerviosos. Hay camiones que han llegado anoche y todavía no salen. Llevan más de 12 horas esperando y ya van para 24”, sostuvo.