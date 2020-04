Ocurrió un 11 de abril, por Demiddi se celebra el Día del Remero

11 de abril de 1944 – ( Por eso hoy es el dia del remero) Nació en la Capital Federal Alberto Demiddi, el mejor singlista de la historia del remo argentino, que se crió y creció en Rosario, a orillas del Paraná. Fue medallista olímpico (Bronce en México 1968; Plata en Munich 1972). Campeón Mundial en 1970). Doble campeón de Europa, múltiple campeón argentino, sudamericano y panamericano. Todos los títulos los logró sin apoyo ni medios. A puro talento, sacrificio y coraje. Un icono para el mundo del deporte. Falleció el 25/10/2000.

1965 : Ese dìa a Victorio Francisco Casa le tuvieron que cortar tres cuartos de su brazo derecho. Era jugador de San Lorenzo y el playboy de su barrio, Florida. “A las ocho y media de la noche salimos con mi peluquero y dos minitas. Fuimos en mi auto, para el lado de la cancha de River. Comimos un choricito… pasó una hora. Volvimos por la Costanera. Estábamos escuchando Inolvidable, de Tito Rodríguez. Me metí por una calle muy oscura y paré el coche. Entonces sentí el ruido de la ametralladora. Pa, pa, pa y pa. Cuando me vi, no tenía la mano. Seguí con el auto hasta Libertador. Un tachero me reconoció y me llevó al Pirovano. El doctor me dijo: “Pibe, no es nada”. “¿No es nada? Tengo la mano en la mano, hermano”. Me anestesiaron. Pensé que estaba muerto. Al otro día, el doctor me dijo: “El brazo lo tenés”. Me había puesto una venda y la escarbé. ¿Qué lo voy a tener?”……. De puro temor, un joven oficial de la Marina le disparó. Nunca se conoció su nombre y Casa nunca movió un dedo por averiguarlo. Tardó 10 días en asumir que ya no iba a tener el brazo derecho. La preocupación pasó a ser su retorno al fútbol. Entra entonces la historia del clásico doctor escéptico y que el paciente se arrogue haber vencido a la medicina. En este caso, parece cierto. Casa volvió a jugar el 25 de mayo, 35 días después del accidente…..a realidad es que su nivel sí bajó y los dirigentes de San Lorenzo no le dieron más de un año de tolerancia y en 1967, pasó a Platense. a realidad es que su nivel sí bajó y los dirigentes de San Lorenzo no le dieron más de un año de tolerancia. En 1967, pasó a Platense Victorio Francisco Casa murió en su Mar del Plata natal a los 69 años, y en su adiós pidió no ser velado. ( En la foto, con otro carasucia, el “Toscano” Rendo)

1924: En Buenos Aires nació Enrique Morea, tenista número uno de Argentina entre 1944 y 1960. Campeón de dobles mixto en Roland Garros 1950, en pareja con la norteamericana Barbara Scofield. En 1946 semifinalista en dobles caballeros con Pancho Segura Cano en Rolamnd Garros; tres veces finalista en dobles mixtos en Wimbledon 1952; 1953 y 1955. Campeón panamericano de single en 1951. Tras dejar la actividad y por casi cuatro décadas alcanzó notoriedad como dirigente de excelente nivel al que mucho le debe el tenis nacional y alcanzó singular importancia en el ámbito internacional. Falleció el 15 de marzo de 2017 a los 92 años de edad.

1964 – Tras casi 20 años de actividad, el campeón olímpico de Londres 1948 y campeón mundial mosca Pascual Pérez, anunció su retiro definitivo del boxeo. Tenía 37 años y una campaña profesional de 84 triunfos (de ellos 60 antes del límite); un empate y 7 derrotas. Hizo 9 defensas exitosas de su corona mundial, a lo largo de cinco años. Un monstruo.

1959: en el Día Inaugural, el lanzador Don Drysdale batea un jonrón, convirtiéndose en el único lanzador en conectar más de un vuelacercas en su carrera en la apertura de las Grandes Ligas, pero no impide la derrota de los Dodgers de Los Ángeles ante los Cachorros de Chicago, 6 vueltas por 1.

Bonus track; del 11 de abril hay dos Superclásicos y en ambos Boca vencía a River. Uno de ellos en 1993 en el Monumental, victoria xeneize 2 a 0 con goles de Manteca Martinez y el Beto Acosta. El otro en 1998 en la Bombonera 3 a 2, goles de Caniggia, Palermo y Arruabarrena, descontando para el Millonario Solari y Salas.