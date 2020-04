Ocurrió un 12 de abril, la última vez que corrió la Fórmula 1 en la Argentina

12 de Abril de 1998 – Por última vez hasta el presente se corrió en Buenos Aires el Gran Premio de la Republica Argentina de automovilismo carrera puntuable para el Campeonato Mundial de Formula 1. En el Autodromo Oscar Alfredo Galvez el alemán Michael Schumacher, con Ferrari, logró la victoria postergando a Mikka Hakkinen (McLaren) y a Eddie Irving (Ferrari). El único argentino que corrió fue Esteban Tuero, que con un Minardi abandonó en la vuelta 63.

2010: Martín Palermo se convierte en el máximo goleador de la historia de Boca Juniors. En la goleada 4 a 0 a Arsenal en la Bombonera, el “Tirán” marca dos tantos, con los que alcanza y luego supera el record que ostentaba Francisco “Pancho” Vararllo desde la década del 30. El popular ´Loco´ anotó 227 goles en los 403 partidos que jugó en el cuadro ´Xeneize´,donde ganó 14 títulos.

1992 – Gabriel Markus se convirtió en el único tenista argentino vencedor del fenomenal norteamericano Peter Sampras, al ganarle en semifinales en el Abierto de Niza, por 6-1 2-6 y 7-6. Al día siguiente Markus ganó el único torneo ATP de su carrera al derrotar en la final al español Javier Sánchez.

1955: En Villa Celina, en el Gran Buenos Aires, nació la atleta Beatriz Alloco, una velocista de excepción que estuvo en algún momento entre las mejores del mundo y mantuvo en su poder el record argentino de los 100 metros llanos con 11sg 61/100 durante un cuarto de siglo (1978-2004).

1989: Fallece Walker Smith Jr. más conocido como “Sugar Ray Robinson”. Boxeador norteamericano. Adoptó su nombre de guerra cuando utilizó la licencia de boxeo de un amigo, Ray Robinson, para luchar en su primer campeonato de aficionado. En 1946 se proclamó campeón mundial de los welter, al derrotar a Tommy Bell por puntos, en Nueva York. El 24 de junio del mismo año, derrotó a Jimmy Doyle y le propinó tal castigo, que murió poco después. Posteriormente defendió su título victoriosamente ante Chuck Taylor, Bernard Docusen, Kid Gavilan y Charley Fusari, y viajó a Europa, realizando combates en Londres, París, Ginebra y Franckfort, que supusieron otros tantos triunfos.En 1951 venció a Jake La Motta, al que arrebató el título mundial de los pesos medios, que perdió en Berlín ante Gerhard Hecht por descalificación en el segundo asalto, pero la decisión del árbitro fue anulada por injusta. Robinson continuó siendo campeón mundial, pero perdió el título en Londres ante Radolph Turpin, para recuperarlo ante el mismo púgil un mes más tarde en Nueva York. Después, defendió su título ante Carl Bobo Olson y Rocky Graziano, y trato de conquistar también el título mundial de los pesos semipesados ante Joey Maxim, sin conseguirlo.

1891: Se disputan por primera vez partidos oficiales de fútbol en Argentina, jugando el Buenos Ayres F.C. contra Saint Andrew’s, y Old Caledonians contra Belgrano F.C. El primer campeón del futbol argentino fue el Saint Andrews. Los clubes que actualmente participan no existían en los primeros años del amateurismo, recien en 1912, Quilmes incribe su nombre como campeon, Racing y Estudiantes (diferentes asociaciones) Tambien jugando en distintas asociaciones, Boca Jrs en 1919 y River Plate en 1921. Todos los campeones del amateurismo.

1891-1930

Temporada Campeón

1891 Saint Andrew´s

1892 (No hubo torneo)

1893 Lomas Athletic

1894 Lomas Athletic

1895 Lomas Athletic

1896 Lomas Academy

1897 Lomas Athletic

1898 Lomas Athletic

1899 Belgrano Athletic

1900 English High School

1901 Alumni

1902 Alumni

1903 Alumni

1904 Belgrano Athletic

1905 Alumni

1906 Alumni

1907 Alumni

1908 Belgrano Athletic

1909 Alumni

1910 Alumni

1911 Alumni

1912 (Asociación Argentina de Football) Quilmes

1912 (Federación Argentina de Football) Porteño

1913 (Asociación Argentina de Football) Racing Club

1913 (Federación Argentina de Football) Estudiantes de La Plata

1914 (Asociación Argentina de Football) Racing Club

1914 (Federación Argentina de Football) Porteño

1915 Racing Club

1916 Racing Club

1917 Racing Club

1918 Racing Club

1919 (Asociación Argentina de Football) Boca Juniors

1919 (Asociación Amateur Argentina de Football) Racing Club

1920 (Asociación Argentina de Football) Boca Juniors

1920 (Asociación Amateur Argentina de Football) River Plate

1921 (Asociación Argentina de Football) Huracán

1921 (Asociación Amateur Argentina de Football) Racing Club

1922 (Asociación Argentina de Football) Huracán

1922 (Asociación Amateur Argentina de Football) Independiente

1923 (Asociación Argentina de Football) Boca Juniors

1923 (Asociación Amateur Argentina de Football) San Lorenzo de Almagro

1924 (Asociación Argentina de Football) Boca Juniors

1924 (Asociación Amateur Argentina de Football) San Lorenzo de Almagro

1925 (Asociación Argentina de Football) Huracán

1925 (Asociación Amateur Argentina de Football) Racing Club

1926 (Asociación Argentina de Football) Boca Juniors

1926 (Asociación Amateur Argentina de Football) Independiente

1927 San Lorenzo de Almagro

1928 Huracán

1929 Gimnasia y Esgrima La Plata

1930 Boca Juniors.