Médica del hospital Central se contagió de coronavirus

El director del hospital, Ariel Herrera, explicó cómo se encuentra la profesional que se contagió y cómo trabajan en el nosocomio para atender la demanda. “Es bueno el estado de la médica y de los otros pacientes que están internados en este momento”, contó.

La médica era la encargada en la internación clínica con los pacientes con COVID 19 y a pesar de cumplir con todas las medidas de seguridad no pudo evitar contagiarse. El director del hospital, Ariel Herrera, señaló que el quinto piso se está preparando para recibir pacientes en caso de ser necesario. “Estamos hablando de un virus de alta contagiosidad, ella cuenta con nexo epidemiológico que es, ni más ni menos, que atender a los pacientes positivos en la sala de clínica médica, no tiene otro nexo, no ha viajado, no ha estado en contacto con personas del exterior, ha sido trabajando el contagio”, afirmó.

“Hace casi un mes ha habido una separación del hospital y tenemos dos sectores bien individualizados, uno es para los pacientes con patologías respiratorias, con sospechas o confirmados de Covid, y la otra área, el hospital que está funcionando normalmente, explicó Herrera.

El titular del Central aseguró que hay camas nuevas, respiradores y toda la preparación para un escenario de contagios dentro de lo previsto.