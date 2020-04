La Punta: eximen a los comerciantes del pago de la tasa de comercio y de la tasa de contralor

El intendente de la Ciudad de La Punta, Martin Olivero, dispuso mediante un decreto, eximir del pago de la tasa de comercio y de la tasa de contralor a los comerciantes que no pueden trabajar por el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio. En relación a la Tasa de Comercio del periodo Marzo con vencimiento el 20 de Abril se prorroga por 90 días, siempre para los casos expuestos anteriormente, y podrá ser abonada antes del 20 de Julio del corriente año.

Olivero indicó que alrededor de 100 comercios se verán beneficiados con la nueva disposición la cual establece que los comerciantes que no están dentro de los servicios esenciales quedan exentos de pagar los vencimientos los meses de Abril, Mayo y Junio. El jefe comunal sostuvo que la iniciativa surgió del propio municipio, entendiendo que los comercios que no han podido abrir no tienen ingresos y tienen muchos gastos que enfrentar.

Por otra parte, Olivero sostuvo que el municipio se encuentra en una difícil situación financiera ya que no está ingresando la coparticipación federal y que de a poco se van consumiendo los ahorros y el dinero previsto para las obras. Si bien por el momento no está en peligro la prestación de servicios ni el pago de sueldos, ya se ha realizado una presentación al Gobierno provincial para que coparticipe los ATN (Aportes de Tesoro Nacional) que el Gobierno Nacional va a enviar como asistencia por la pandemia.