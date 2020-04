APTS pide elementos de protección personal y testeos para todo el personal de salud

La secretaria general de la Asociación de Profesionales y Técnicos de la Salud (APTS), Dra. Ana Lía Trifiró, sostuvo que le enviaron una nota al gobernador de la provincia para que tome conocimiento de la situación actual que están pasando los profesionales de la salud en la provincia. Solicitan que les brinden los elementos de protección personal y que se realice el testeo de todo el personal sanitario.

“Después de que hemos tratado de formar parte del comité de crisis, después de que la ministra nos llamó y nos sacamos una foto junto con otros gremios como integrantes del comité de crisis, nos dimos cuenta que no lo integramos, que solo fue una foto y nosotros queremos integrarlo porque los gremios de la salud sabemos lo que pasa en la salud” indicó la secretaria general de APTS.

“APTS tiene dos mil afiliados que están en la primera línea de atención entonces nos parece que nosotros estemos para poder decir cuáles son los problemas que nosotros tenemos con el EPP (equipo de protección personal) que varía según el lugar donde estamos, no es lo mismo el EPP con el paciente confirmado al que el que se usa con los pacientes sospechados. No sabemos si tienen o no tienen EPP, lo único que nos dicen es que se los roban pero yo creo que si se los roban, que los repongan. Y estoy segura que si se los roban no son los empleados de la salud pública” afirmo Trifiró.

La Dra indicó que el personal de salud ha puesto dinero de su bolsillo para comprarse los EPP, “en el Hospital de La Punta se han comprado equipos, en los quirófanos han comprado máscaras, en el interior la gente ha donado barbijos, máscaras, camisolines. Entonces que no digan que nos robamos las cosas porque la verdad que eso duele. Desde APTS hemos comprado máscaras, guantes, mamelucos, estamos esperando que nos lleguen las telas para hacer barbijos y camisolines con personas de una fábrica recuperada. Nosotros hemos invertido unos 300mil pesos, no es mucho, pero es el dinero de todos los trabajadores de APTS, dinero que tendría que poner el Estado”.

“Hace mucho tiempo que venimos denunciando el vaciamiento de la salud pública y esta pandemia viene a poner al desnudo lo que pasa en la salud publica en realidad. Pasa que no tenemos equipos, que cuando los necesitamos no hay plata para comprarlos. Están pidiendo donaciones de sabanas, donaciones de camas. Dicen que han comprado respiradores y no tenemos personal que los maneje. Un respirados necesita al menos seis personas para que lo maneje, que no las tenemos. Los únicos que manejan los respiradores son los intensivistas y los anestesiólogos, no se pueden poner más respiradores porque no hay mano de obra” afirmó Trifiró.

La secretaria general de APTS sostuvo que más allá de los Hospitales que se han inaugurado en los últimos tiempos “en esta época de pandemia, El Hospital de la Pedrera, el Hospital de Potrero, el Hospital de El Trapiche ¿para qué nos sirven? Si lo mismo estamos utilizando los policlínicos que están caducos para internar los pacientes con COVID-19. Hospitales donde no hay baños para la gente y donde la gente nuestra no se puede bañar para irse a su casa”.

Por otra parte, desde APTS han solicitado que se realice el testeo a todo el personal de salud “porque somos los primeros que nos vamos a infectar, de eso estamos seguros. Si uno ve las estadísticas de salud en otros países, son los primeros que se infectan y lamentablemente algunos fallecen. Seguramente muchos de nosotros vamos a ser portadores asintomáticos, por eso pedimos también que no se ponga a todo el personal a trabajar al mismo tiempo porque después no vamos a tener quien atienda. Cuando los hospitales estén trabajando a full, no vamos a poder descansar, entonces que no nos cansen ahora, porque actualmente nosotros seguimos atendiendo de manera normal y la gente sigue concurriendo al hospital como cualquier día” concluyo Trifiró.