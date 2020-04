El orgullo de trabajar al servicio de los demás, aún en tiempos de pandemia

Como a todos los que tienen la obligación de continuar con sus actividades laborales, aún con esta pandemia, a Carlos se le cambiaron algunas rutinas, como cuando llega a su casa. “Tengo tres hijos (8, 5 y 2 años) y no los puedo abrazar ni besar apenas llego. Primero me tengo que sacar la ropa afuera, la dejo colgada al sol y después la lavo. Y cuando la saco, rocío con cloro o lavandina el lavarropas. Además me lavo las manos frecuentemente”, cuenta sobre algunos hábitos que ha tenido que adoptar en este último tiempo.