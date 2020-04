El Gobierno de Mendoza abre licitación para abastecer al sistema sanitario

Ante la pandemia del COVID-19, desde la Dirección General de Contrataciones Públicas se planificó una licitación para abastecer al sistema sanitario con compras en el mercado nacional e internacional.

El Gobierno de Mendoza, a través de la Dirección General de Contrataciones Públicas, ha planificado la apertura de una licitación prioritaria para abastecer al sistema sanitario de la Provincia de determinados insumos que son considerados esenciales para hacer frente a la pandemia del coronavirus.

En este sentido, se ha planificado la Licitación de Convenio Marco Nº 10606-0011-LPU20 con el objeto de realizar la compra a proveedores del “Mercado Nacional” como también a proveedores del “Mercado Internacional”.

Entre los insumos a adquirir en ambos mercados se encuentran:

Rollo de polipropileno de 60 gs. de sms

Rollo de polipropileno de 45 gs. tela no tejida tipo ss

Botas caña larga hemorepelentes no plástico permeable al vapor descartable de 30 grs. mínimo

Blusón de cirugía hemorepelente 40gr mínimo permeable al vapor no plástico descartable

Gorro cirujano tipo cofia hemorepelente no plástico permeable al vapor descartable

Anteojos de policarbonato transparente con barreras laterales

Overol de bioseguridad (tela tipo tyvek)

Barbijo de filtrado tipo n95 / kn95 / ffp2, sin válvula de exhalación

Barbijo descartable triple capa hemorepelente mínimo 40 grs con sujetador de nariz

Tele termómetro

Hisopo descartable de dacron con medio tipo virocult

Bolsa para cadáveres

Para acceder a la información disponible en el pliego de condiciones particulares ingresar aquí. La apertura de ofertas electrónicas será el viernes 17 de abril a las 14. Las consultas se pueden hacer mediante correo electrónico a [email protected]

Los interesados deberán presentar sus ofertas a través del sistema electrónico de compras públicas y no se admitirá realizar presentaciones mediante otro medio.