San Luis: el lunes comienza el asilamiento focalizado con la habilitación de nuevas actividades

El gobernador Alberto Rodríguez Saá anunció anoche que, a partir del lunes, se ampliarán las actividades habilitadas, “para poner en movimiento la capacidad productiva de la provincia, pero con mucha prudencia y con el compromiso de todos los habitantes de San Luis”. El último caso confirmado en la provincia fue el 5 de abril. Este sábado se conoció el Decreto Administrativo DECAD-2020-524-APN-JGM que exceptúa las actividades anunciadas por el gobernador.

El gobernador reconoció: “Hago esto con cierto miedo, porque es enorme la pandemia. Pensamos que este pasito es chiquitito, pero muy importante. No obstante, y Dios no quiera, si algo sucediera vamos a retroceder en esto que pensamos focalizar, pero si obramos con mucha prudencia, siguiendo todos los protocolos, con la provincia cerrada y cuidándonos, todo puede ir bien. En esta situación no hay que jugarla de valiente, sino de prudente”.

Explicó además que “el Comité de Crisis ha trabajado muchísimo en la elaboración de una serie de protocolos, por lo que quiero agradecerles a todos sus integrantes. Estas medidas regularán los procedimientos, requisitos y recaudos a tomar en cada caso. En ese sentido se determinarán las acciones para el ingreso y egreso a la provincia, también el transporte en el territorio, de todas las actividades agropecuarias, la aprobación de circulación para el personal de las empresas, de obras públicas, de las firmas exceptuadas, los servicios de delivery o puerta a puerta y los anillos sanitarios, como también el uso de los distintos tipos de tapabocas”.

Desde el lunes y bajo el cumplimiento de normas, las nuevas actividades habilitadas son:

– Pago Fácil, Rapipago y otros establecimientos de cobranza de servicios e impuestos, manteniendo las medidas de distanciamiento.

– Oficina de rentas de municipios y provincia y actividades registrales, con guardias mínimas y turnos.

– Comercios minoristas de indumentaria, calzado, electrónica, marroquinería, electrodomésticos, juegos y juguetes, y cuidado personal. Todos estos podrán vender productos ya elaborados, a través de distintas plataformas de comercio electrónico, ventas telefónicas y otros mecanismos que no requieran contacto personal con los compradores y mediante entrega a domicilio con los debidos resguardos sanitarios, protocolos, planificación y logística. En ningún caso los comercios podrán abrir sus puertas al público.

– Producción para la exportación y procesos industriales específicos con autorización previa del Ministerio de Producción y con los protocolos correspondientes.

– Atención médica y laboratorios de imágenes con turno previo.

– Ópticas con prescripción médica o para reparación.

– Back office de pago de arreglos de siniestros, sin atención al público y con trámite de manera virtual.

– Pinturerías, materiales de construcción y decoración a través de la venta de internet.

“De la casa al trabajo y del trabajo a la casa”, concluyó el jefe de Estado provincial.

Fuente: ANSL