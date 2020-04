San Luis: el gobierno estableció los parámetros para regresar a la provincia

El Comité de Crisis emitió un comunicado en el que establecen los requisitos que se deben cumplir para regresar a la provincia los ciudadanos que hayan quedado varados en otras partes del país. El gobernador Alberto Rodríguez Saa dijo que se van “a resolver, será por sí o por no”.

El Gobernador de la provincia dijo que los “puntanos que han quedado varados fuera de la provincia tienen que tener la autorización del Comité de Crisis”. También manifestó que “estas resoluciones que dicta la Nación, son habilitaciones y por otro lado recomendaciones, pero cada provincia fija sobre esto su propio criterio según como este llevando esta lucha contra la pandemia, San Luis ratifica esto y que quede claro, la provincia está cerrada” afirmó Rodríguez Saa.

El primer mandatario explicó que los casos se tratan de dos maneras: “por cuestiones humanitarias, que nosotros las atendemos y las resolvemos, esto lo hace el Comité de Crisis; y puntanos que han quedados varados lejos de la provincia y desean volver. Estos casos los vamos a tratar. La provincia está cerrada, no es que vienen con el permiso de la nacional y van a entrar, tienen que tener autorización nuestra, del Comité de Crisis”.

El gobernador puso como ejemplo a los estudiantes que están en otra provincia y quieren volver para realizar la cuarentena. “Esto tendríamos que plantearlo por la verdad que ellos están estudiando allá, tenían programado estudia allá, venir a San Luis a hacer una cuarentena no parece que fuera lógico, de todas maneras son casos atendibles, los vamos a mirar. No serian casos humanitarios, ya tenían previsto en su vida estar en otra provincia por los estudio universitarios, son casos distintos, todos los vamos a tratar, los vamos a resolver por sí o por no, cada uno a su manera”.

COMUNICADO DEL COMITÉ DE CRISIS:

“En referencia a las resoluciones dictadas por la Nación, relacionadas a las

autorizaciones para los traslados de las personas que quieran regresar a su

domicilio habitual por haberse encontrado en otro destino al momento de

declararse el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio, el Comité de Crisis

informa que:

· En TODOS los casos se deberá cumplir con el protocolo de Ingreso y

Egreso a la Provincia, tramitando la solicitud vía web en

www.sanluis.gov.ar/coronavirus.

· La Provincia evaluará las solicitudes y establecerá la prioridad de

ingreso conforme a las situaciones personales planteadas.

· Para ingresar a la provincia el/los solicitantes deberán contar con el

permiso nacional y el provincial, sin excepción.

· Quienes sean autorizados a ingresar a la provincia, deberán

OBLIGATORIAMENTE cumplir con la CUARENTENA en el lugar que

disponga el Gobierno provincial y bajo vigilancia médica, además de

afrontar los costos de alojamiento si así se estipulara.

· Se solicita a la población no movilizarse hasta tanto no cuenten en su

poder con los permisos tanto nacionales como provinciales.

· El Comité de Crisis solicitó a los ministerios de Interior y de Transporte,

considere ampliar los plazos para la tramitación y obtención del

respectivo permiso nacional para los solicitantes con domicilio en la provincia de San Luis.”