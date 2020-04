San Luis: Profesora de Fitness denunció a su expareja por divulgar sus vídeos sexuales

Gabriela Fernández Aberastain realizó una denuncia la semana pasada en el Juzgado correccional 2, a cargo del Dr. Montiveros Chada, por la averiguación de varios delitos, entre ellos “suministrar material pornográfico a menores”, “amenazas”, “publicación indebida de correspondencia” todo en concurso real. En contra de su ex pareja Diego Oliveri y Tatiana Yacarini, la actual pareja del hombre.

Fernández manifestó que venía recibiendo amenazas telefónicas, que culminaron en la vitalización de videos íntimos con contenido sexual y que ella había realizado denuncias en contra de Oliveri por violencia. “Empezó a amenazar con viralizar los videos” que ella le había enviado cuando eran pareja, el material fílmico “llegó a su pareja Tatiana Yaccarini quien fue la que lo envió a mis hijos, a familiares y amigos, haciendo un daño terrible”.

Gabriela afirmó que mientras estuvo en pareja con Oliveri fue víctima de violencia de género y que le costó mucho salir de esa situación pero lo logró por el apoyo de mucha gente. A fines del año pasado la instructora ganó una competencia nacional de Fitness y por eso tenía la posibilidad de ser la imagen de una marca de proteínas pero ahora su contrato quedó en “suspenso porque mi imagen está manchada” sostuvo la mujer.

“Lo peor de todo esto es el video a mi hijo, que tiene un Instagram muy controlado por mi, y ese día me dijo ‘mira’ la imagen de desnudez y esta bloqueada con un mensaje que decía ‘mira si esta es tu mamá’ gracias a Dios no lo vio. Ahí fue el momento en el que me volví loca, para colmo estamos en cuarentena no podemos salir, comencé a llamar y en la Secretaría de la Mujer me dijeron que podía salir a hacer la denuncia y fui” contó la instructora. Además se enteró que los padres de los compañeros de escuela de uno de sus hijos habían pedido a la institución que retirara a menor, pero la escuela no accedió.

La mujer afirmó que esto ya trasciende una situación de celos “hasta ayer esta mujer (Yaccarini) estaba divulgando mi video, cuando ya hay una medida de restricción, le allanaron la casa, es como que es impune”.

Tras una ampliación de denuncia que hizo Fernández Aberastain, el fiscal Leonardo Gabriel Navarini Busti, da lugar a lo requerido, y el lunes se allanó las viviendas de los dos, tanto de Oliveri como Yacarini. Donde se secuestro de computadoras, fax, pendrive, teléfonos y todo tipo de elementos, fotos, imágenes que fueron utilizadas para amedrentar a Gabriela.

Fuente: Radio Nacional