Ocurrió un 24 de abril, nacía la leyenda azul y oro

24 de abril de 1905: Juan Brichetto, máximo directivo de Boca Juniors, cuyo trabajo consistía en dar paso a los barcos al puerto de la Boca, ve un barco con los colores de Suecia y tal como lo había decidido la Comisión directiva la noche anterior, determina que los colores azul y amarillo serán los de Boca Juniors.Así nacía la leyenda azul y oro.

1913: Jorge Brown comunicó la disolución de Alumni, el equipo más ganador en la era Amateur con 10 títulos. A su vez, se anunció que el activo del club fue de 12.322 pesos, suma que fue donada a instituciones benéfica. En el año 1898 Alexander Watson Hutton constituyó el English High School Athletic Club. La novel entidad estaba integrada por profesores del colegio (que tenía el mismo nombre y había sido fundado por Watson Hutton en 1884), alumnos y ex alumnos. Rápidamente se afilió a la Argentine Association Football League, donde en 1899 fue subcampeón del torneo de segunda división. Luego al año siguiente logró el título en la máxima categoría. En 1901 pasó a llamarse Alumni Athletic Club, ya que la asociación no permitía nombres comerciales o de instituciones educativas.Esta nueva denominación fue propuesta por Carlos Bowers y aceptada rápidamente por Watson Hutton, propulsor y creador de la institución.Alumni se desafilió luego del torneo de 1911. Posteriormente muchos de sus jugadores se integraron al plantel de Quilmes que en 1912 logró el campeonato de la primera división.No tenía un campo de juego propio, alquiló el de Ferro Carril Oeste. Su camiseta era Roja y blanca a rayas verticales.Consiguió los títulos de Primera División en1900, 1901,1902, 1903, 1905, 1906, 1907, 1909, 1910 y 1911.El club se disolvió definitivamente en 1913.