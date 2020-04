Diputados nacionales piden que se extiendan plazos para regularizar deudas con AFIP

El proyecto es del diputado nacional Federico Zamarbide de la UCR Mendoza. “La moratoria es una buena oportunidad para que el fisco cumpla su objetivo de recaudación”, Federico Zamarbide

El diputado nacional Federico Zamarbide (UCR Mendoza) presentó un proyecto de resolución solicitando al Poder Ejecutivo que extienda hasta el 31 de agosto el plazo para acceder al plan excepcional para regularización de deudas establecido por Ley 27541 y reglamentado por RG 4667/2020 de AFIP, y prorrogado posteriormente por el Decreto N° 316/2020. El mismo fue acompañado por los diputados nacionales Alfredo Cornejo, Claudia Najul, Mario Arce, Ximena García, Lorena Matzen, Sebastián Salvador, Gonzalo Del Cerro, Lidia Ascarate, Roxana Reyes y Juan Martín.

“La Moratoria es una buena oportunidad para los contribuyentes que pueden saldar sus deudas como para el fisco que puede cumplir con su objetivo de recaudación, por eso solicitamos la extensión y la aplicación de medidas excepcionales para quienes ya hayan utilizado tales beneficios” señaló Zamarbide.

“Viendo que existe voluntad de muchos ciudadanos, pero que por la crisis actual y la grave situación económica que atraviesa el mundo y nuestro país no pueden cumplir con las obligaciones fiscales, solicitamos que se flexibilice la caducidad de los planes de pago” sostuvo el diputado mendocino

En el proyecto también se solicita al PEN la condonación de los intereses de financiación de todos los planes de pago vigentes a la fecha, en las cuotas abonadas a término correspondientes a los meses de Julio a Diciembre de 2020 inclusive. Aquellos intereses pagados se considerarán imputados a la deuda de capital del contribuyente. También que no se aplique la caducidad en los planes vigentes por casos de incumplimiento en las cuotas que vencen entre julio de 2020 y enero de 2021 inclusive.

“Tomar medidas preventivas para un sector tan grande e importante para nuestra economía beneficia no sólo a los comerciantes y prestadores de servicio en materia impositiva, sino que también favorece al fisco para poder realizar el cobro de deudas que de otra forma no sería posible, dada la amenaza de quiebra que tiene numerosas MIPyMEs del país como consecuencia de la emergencia sanitaria” explicó el legislador radical.

“Este proyecto no busca que el contribuyente deje de abonar sus impuestos sino ayudarlo a que pueda realizar los pagos correspondientes. Muchas actividades incluidas dentro de los últimos decretos como habilitadas para funcionar igualmente se han visto afectadas por la importante caída del consumo a nivel general y son sectores que, aunque en menor medida, también están teniendo problemas económicos y debemos ayudarlos para que puedan realizar los pagos en tiempos de pandemia” finalizó Federico Zamarbide

FUNDAMENTOS

Señor presidente:

Consideramos que la Moratoria establecida por la Ley 27541 y la reglamentación 4667/2020 de AFIP, y el posterior decreto 316/2020 de extensión de plazo, para cancelación de obligaciones vencidas hasta el 30 de noviembre de 2019 inclusive es una buena oportunidad tanto para los contribuyente, como para el fisco que puede cumplir con su objetivo de recaudación, es por ello que solicitamos la extensión de esta medida y la aplicación de medidas excepcionales para quienes ya hayan hecho uso de tales beneficios.

Considerando que en muchos casos existe la voluntad de pago, pero las circunstancias actuales y la grave situación económica por la que atraviesa el mundo, pueden llevar a que los contribuyentes no puedan cumplir con las obligaciones fiscales; es que justificamos el pedido de flexibilización en la caducidad de los planes de pago, por falta de pago de las cuotas. Además consideramos que es imposible llegar a cubrir todos los perjuicios de esta cuarentena obligatoria generada por COVID19, en todos los sectores productivos de manera particular, y así es que estas medidas tienen un alcance horizontal y vertical en todos los sectores de la economía encajonados dentro del universo de las MiPyMEs.

Tomar medidas preventivas para un sector tan grande e importante para nuestra economía beneficia no sólo a los comerciantes y prestadores de servicio en materia impositiva, sino que también favorece al fisco para poder realizar el cobro de deudas que de otra forma no sería posible, dada la amenaza de quiebra que tiene numerosas MIPyMEs del país como consecuencia de la emergencia sanitaria.

Es importante destacar que las actividades que están incluidas dentro de los últimos decretos como habilitadas para funcionar, igualmente se han visto afectadas por la importante caída del consumo a nivel general; por lo que constituyen sectores que, aunque en menor medida, también están teniendo problemas económicos.

Por último, queremos destacar que este proyecto no busca que los contribuyentes dejen de abonar sus impuestos sino tratar de flexibilizar las medidas correctivas ante la falta de pago y agregando algunos beneficios mínimos para quienes puedan realizar los pagos en tiempos de pandemia.

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de resolución.