Economía coordinó nuevas reuniones virtuales con referentes del sector turismo y la construcción

El Ministerio de Economía y Energía de a provincia de Mendoza (Arg), Enrique Vaquié, avanza en nuevas reuniones virtuales con referentes de cámaras de segundo grado y asociaciones vinculadas a actividades económicas que se desarrollan en los distintos oasis productivos de la provincia.

Se trabajó en las herramientas disponibles desde el ejecutivo y sobre aquellas propuestas vertidas por privados ante la flexibilización paulatina de algunas actividades enmarcadas en el aislamiento social preventivo y obligatorio.

Es con el objetivo de trabajar en propuestas que ayuden a morigerar el impacto económico generado por el avance del virus COVID-19 y para el día después de la cuarentena social, preventiva y obligatoria impuesta por el Gobierno Nacional.

Durante la jornada de este viernes, Enrique Vaquié, titular de la cartera económica de la provincia, encabezó, junto a su pares de Turismo y Cultura, Mariana Juri, y Planificación e Infraestructura Pública, Mario Isgro, una reunión con referentes de cámaras vinculadas al turismo y la construcción en Mendoza.

Las reuniones se iniciaron pasadas las 10:30 de la mañana con la participación de referentes de ambas actividades entre otros, Fernando Barbera, presidente de la Asociación Empresaria, Hotelero, Gastronómica y Afines de Mendoza (AEHGA); Mauricio Badaloni, presidente de la Unión Industrial Mendoza (UIM); Diego Stortini, presidente de la Cámara de Comercio, Industria, Agricultura y Turismo de Tunuyán (CIAT); Gerardo Fernandez, presidente de la Cámara de Constructores Independientes de Mendoza (CECIM), y Marcelo Bargazzi, presidente de la Cámara de la Construcción, entre otros.

“Esto es algo muy inédito para todos. Algún tipo de cuarentena vamos a seguir teniendo, mas o menos flexible, al menos hasta que tengamos una solución a esta pandemia. Intentamos complementar las medidas nacionales en las que observamos falta de coordinación entre las medidas económicas y sanitarias y eso ha ido produciendo una serie de temas en lo económico que en la práctica ha llevado que todas las medidas nacionales llegan tarde”, comentó Vaquié.

El funcionario añadió: “Pongo en duda que el Gobierno Nacional tenga en claro hacia dónde va la economía. Es por esto que todo lo que tengamos a mano, estamos dispuesto a apostarlo ya que para estos días hay que hacer todo lo que se pueda aunque luego se deba todo lo que se hace y para ello hay que estar muy coordinados con todos los actores como lo intentamos a través de estas reuniones”.

Por otro lado Vaquié adelantó que en los próximos días se darán a conocer, producto de estas reuniones, nuevas medidas orientadas a mitigar el impacto que está generando en las Pymes mendocinas el avance del coronavirus.

“Sabemos sin duda que el sector turístico ve comprometido su esquema de participación en la actividad económica y por lo tanto hemos ido trabajando en algunos aspectos que permitan facilitar algunas ayudas y poner operativas algunas lineas de financiamiento disponibles desde el Ejecutivo. En cuanto a las inquietudes y necesidades específicas planteadas por los empresarios hemos tomado nota de cada una de ellas y las trabajaremos conjuntamente con el Ministro Vaquié”, remarcó Juri.

Por su parte, Isgró destacó: “Hacemos un balance positivo de las reuniones que hemos tenido junto a Vaquié desde el punto de vista de haber encarado un trabajo conjunto para evaluar cómo continuamos con la obra pública en un momento donde los recursos son escasos. Haber acordado acerca del compromiso del estado para tener con cada una de las empresas una cronología para los pagos que se adeudan de obras ya ejecutadas y el hablar de forma conjunta acerca de un futuro que en el año en curso es difícil visualizarlo, es muy importante y la ciudadanía lo necesita.

Desde las Asociación de Hoteleros y Gastronómicos, Fernando Barbera señaló que el sector al que representa es uno de los que no encuentra una rápida vuelta a las actividades. Entiende que esta muy complicada la situación y para ello han planteado tres comisiones a los fines de abarcar las distintas problemáticas y evitar así desatender las realidades de cada actividad.

En este sentido Barbera aclaró que por un lado se trabajará lo estrictamente económico, en segundo lugar se ha dividido las reuniones por sectores y una tercera parte tiene que ver con temas estrictamente legales ante situaciones que se están dando a raíz de las cancelaciones efectuadas producto de la cuarentena.

Por su parte, Diego Stortini, en representación de la Cámara de Comercio, Industria, Agricultura y Turismo del departamento de Tunuyán, señaló que hay unas 2.400 familias vinculadas a la actividad turística en el Valle de Uco.

En este sentido remarcó: “Estamos a las puertas de un conflicto social muy serio. Hemos observado problemas específicos con empresas que tienen hasta 90 empleados y ya ven cristalizados los problemas para afrontar los sueldos. Tememos que esto se traslade a otras firmas del Valle de Uco. Necesitamos que este punto tenga especial atención”.

“Quiero resaltar el trabajo coordinado entre todos los actores privados vinculados a la actividad y el esfuerzo que está realizando el Gobierno para paliar esta situación. Coincidimos con las palabras de Enrique (Vaquié), que ante los anuncios nacionales los empresarios nos encontramos con muchas trabas para acceder al financiamiento que nos permita pagar los sueldos. Coincidimos también en que la provincia se parte actora de la administración de los fondos nacionales para agilizar el acceso al financiamiento” enfatizó Badaloni. Y agregó: “Por otro lado, necesitamos una exención del pago del impuesto inmobiliario y automotor vinculado al sector turístico ya que entendemos no movería mucho la aguja”.

Walter Bressia, es otro de los referentes que estuvo participando del encuentro y en este marco comento: “La situación de las bodegas chicas es aún mas complicada ya que las vinotecas son su principal canal de venta y hoy están cerradas. Es por ello que necesitamos que estos comercios sean exceptuados de la cuarentena. Necesitamos que desde el Gobierno se haga un esfuerzo para que al menos estos puntos de venta nos permita seguir trabajando.

Acceso al financiamiento

Haciendo referencia a los comentarios vertidos por los participantes de las reuniones, quienes coincidían en la necesidad de agilizar el acceso al crédito a través de la Banca Pública o Privada, Vaquié comentó: “Hace ya varios días, hemos hecho el pedido formal a las autoridades nacionales. Lo hizo el propio Gobernador por las vías correspondientes y yo también he apelado a todas las instancias necesarias para ello. Al momento no hemos tenido respuesta. La provincia ha tomado la decisión de asumir el riesgo de financiar a los sectores productivos de la provincia pero no hemos tenido una respuesta concreta por parte del Gobierno Nacional”.

En este sentido el titular de Economía instó a los referentes del sector privado a que eleven los requerimientos necesarios para apoyar la propuesta de la provincia de actuar como mediadora para brindar asistencia financiera al sector.

“Coincidimos con Enrique (Vaquié), en cuanto las acciones del Gobierno Nacional generan mucha incertidumbre. Lo que estamos apreciando es que el Gobierno Nacional no tiene herramientas por lo que el sector privado, entienden, debiera ser creativo y en este punto están errados. Necesitamos que el Gobierno profundice en sus conocimientos de la realidad del estado”, sostuvo Gerardo Fernandez, presidente de la CECIM.

Fernández coincidió con Vaquié en que la incertidumbre impide generar proyectos a futuro a en el corto plazo. Lo que nos propone el Gobierno Nacional de ir a sacar créditos es inviable. La situación realmente es desesperante”, cerró.

Por último, Vaquié instó a los referentes vinculados a la construcción a que compartan aquellos proyectos que estén trabajando conjuntamente para que sean evaluados junto a las demás autoridades de la cartera de Economía y de Infraestructura.