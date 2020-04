San Luis: el gobierno construye un cementerio para posibles víctimas de Covid-19

Así lo informó el gobernador de la provincia Alberto Rodríguez Saa en su informe diario emitido anoche. El comentario está en la ruta 7, entre Fraga y Villa Mercedes.

Rodríguez Saa explicó que dentro de las diferentes obras que se están llevando adelante por la pandemia, como centros de atención para pacientes leves, también se está construyendo un cementerio que tiene un avance del 50%.

“Es un tema que cuesta hablar pero hay que hablarlo. Esperemos que no nos pase, que no tengamos que usarlo, para eso luchamos, pero si nos pasa estamos haciendo esta obra, falta parquizarla y dejarla lo más agradable a la vista pero es un cementerio” señaló el primer mandatario.

La presidente del comité de crisis, Dra. María José Zanglá, explicó que existen protocolos para tratamiento de los cadáveres cuya muerte se haya producido por enfermedades respiratorias qué son altamente contagiosas que prevé que los cadáveres deben ser cremados y no permite que sean entregados a sus familiares.

“En el caso de las cremaciones tengo entendido qué ha sido habilitados por la municipalidad de San Luis y el Estado está haciendo el cementerio. Algunas religiones ven bien que se construya ante la hipótesis no querida. Además, hacerlo con tiempo y tener los protocolos va a evitar que, sí tenemos una situación no querida, se hagan fosas comunes o no se individualice los cadáveres. Deseamos que no nos suceda nada, que no tengamos que usarlo, pero si los usamos será con las mejores condiciones que nos exige la dignidad las personas” concluyó el Gobernador puntano.