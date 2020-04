El aislamiento social inspira al arte lasherino

Seis artistas visuales del departamento ofrecen sus pincelas en tiempos de cuarentena para expresar sus sensaciones.

A Silvia Favaro, Lili Albert, Nicolás Louet, Paula Blotta, Roxana Romano y Lenka Bajda los une, sin lugar a dudas, la pasión por el arte y su visión del ser lasherino. Se trata de artistas visuales que pintan la realidad en estos tiempos de aislamiento social, donde la casa, el hogar, la familia y los vínculos afectivos se tornan escenarios inevitables de inspiración. Aquí, reflexionan sobre el momento que nos toca vivir, cómo impacta la cuarentena en cada pincelada y cómo transforma sus obras, muchas de las cuales hoy se aprecian en miles de vistas a través de las redes sociales.

“Es poner en imágenes un montón de sentimientos y vivencias donde somos un filtro que, consciente o inconscientemente, sale reflejado”, describe la plástica Lenka Bajda.

“El arte lasherino tiende a lo popular y a lo expresivo, es dinámico, siento que evoluciona constantemente”, considera Roxana Romano sobre la cultura de su comunidad, y se vale del lenguaje plástico para transmitir con realismo escenas inquietantes que indagan el costado sensible de la humanidad.

“La cultura lasherina es diversa y rica. En Las Heras hay micro-mundos que conviven y confluyen. Hay escenas y paisajes propios. Esto se manifiesta en las expresiones artísticas”, aporta Nicolás Louet, diseñador e ilustrador de numerosos proyectos individuales y colectivos, ganador en el 2012 del Primer Premio en la Feria de Arte y Diseño “DISEÑO+ MALBEC.

En ese sentido, Paula Blotta completa: “Lo artístico en Las Heras es también un arte de exploración, de utilizar diversas técnicas y jugar con los géneros”. Ella se vale de las múltiples posibilidades expresivas de la pintura y el grabado, como así también de la pintura digital y el fotomontaje, para crear sus obras.

“Lo percibo auténtico, libre, desligado de prejuicios, hay mucho oficio en este departamento como los viejos pintores y maestros que tuvo Las Heras”, agrega Bajda, hija de inmigrantes eslovenos nacida en Las Heras, quien a través del expresionismo utiliza la mancha como su aliada a la hora de crear sus universos pictóricos.

Estos protagonistas del quehacer artístico lasherino forman parte del acervo cultural que la Municipalidad de Las Heras busca fortalecer sus vínculos y difundir en plena cuarentena, a través de sus redes sociales; además de generar con ellos y todos los demás artistas de este y otros géneros un mapeo local para trabajar más en enfoque con sus propuestas y necesidades.

En este sentido, el municipio invita a los interesados, de Las Heras o cuya actividad artística impacte directamente en la comunidad lasherina, a inscribirse en la siguiente base de datos : https://lasheras.gob.ar/2020/04/17/base-de-datos-hacedores-culturales-de-las-heras/

La iniciativa municipal cobra sentido en este nuevo orden mundial, donde el encierro obligado como medida preventiva ha generado que el consumo de la cultura en todos sus aspectos sea hoy el principal catalizador social.

Lili Albert dibuja paisajes mendocinos, “de mis lugares en Las Heras”, expresando lo autóctono. “En esta cuarentena, sigo pintando lo vivido, lo recordado, lo imaginado por más que no pueda salir al aire libre”, expresa desde su taller ubicado en El Plumerillo, donde abre la ventana de par en par como vidriera y como escenario de la realidad.

“Estar alejada de lo cotidiano me ha replanteado los lazos afectivos, y en eso estoy trabajando con mis producciones fotográficas, cuestionando sobre los vínculos de antes y de ahora y cómo uno valora lo que no tiene. En eso las expresiones artísticas y las redes sociales son momentos saludables necesarios para todos, desde un meme en Facebook, hasta una película en Netflix, pasando por sesiones de pintura interactivas”, remarca Paula Blotta, que actualmente se encuentra experimentando producciones fotográficas en su cuenta de Instagram como un escenario para dar a conocer sus obras.

Y agrega: “Creo que los que vivimos sintiendo y pensado en arte, esta época nos sirve para crear, reciclar, replantear, resignificar nuestras obras”.

Silvia Favaro, por su parte, nos enseña que cuando hay voluntad y esfuerzo no existen los límites. A esta referente lasherina hace un tiempo le diagnosticaron esclerosis múltiple por lo cual comenzó a pintar con la boca. Pertenece a la Asociación Mundial de Pintores de Boca y Pie – Liechtenstein. “Pinto al óleo y me llama la atención la naturaleza, la figura humana y los animales. Cada vez que pinto me libero, me elevo, me separo de mi cuerpo. Pinto paisajes porque me traslado a esos lugares y pretendo que cada persona viaje también a través de mis obras. En estos días de aislamiento me inspiré en calles de Italia, vacías pero con colores”, detalla Favaro acerca de su pintura.

“El arte plástico es mi idioma, y en esta cuarentena en particular me ha servido para crecer un poco más como persona y como artista”, dice Roxana Romano, que con su pintura “La sinceridad de las sombras” reflejó la vulnerabilidad del ser humano ante la incertidumbre de cómo un virus puede desnudar nuestras fortalezas y debilidades.

Desde otro lugar, pero en el mismo escenario versátil donde se desarrolla el artista lasherino, está Lili Albert quien cuenta que “en estos días pinté un cuadro de un ángel de la guarda, quizás inconscientemente busco lo positivo dentro de esta situación que estamos viviendo”.

Entre la búsqueda de lo humano con sus luces y sombras de Romano y la libertad y la energía del impresionismo de Albert, se encuentra Lenka Bajda. Sus pinturas han vibrado como nunca en estos días. Es que Lenka alterna sus horas entre su taller y su trabajo en un hospital. “Lo figurativo, los rostros, desde la angustia hasta la esperanza, han sido mis motivos de catarsis y sanación en estas semanas”, confiesa.

Y es Nicolás Louet quien cierra este relato de inspiración: “Ante esta pandemia se debe vivir de la misma forma que siempre, sintiendo, analizando, produciendo, reflexionando y sobre todo generando vínculos afectivos y sociales”.

Pequeña bio



– La artista visual María Paula Blotta reside en Las Heras y se formó en la Facultad de Artes y Diseño de la UNCuyo. Ha participado en exposiciones en importantes salas de la provincia y ha obtenido el Primer Premio del VI Salón de Arte para Ciegos 2019. Su producción artística transita un camino en el que la exploración de diferentes técnicas enriquece su lenguaje plástico. Se vale de las múltiples posibilidades expresivas de la pintura y el grabado, hasta los actuales formatos y cualidades de la pintura digital y fotomontaje, en pos de la expresión y la creatividad.

– Nicolás Louet es artista visual y diseñador gráfico, nacido y criado en Las Heras. Transcurre su trayectoria artística desde 1997, formándose en dibujo y pintura junto a grandes artistas mendocinos, luego continuó en la Escuela de Bellas Artes de Mendoza y obtuvo su título de Diseñador Gráfico en la Universidad Champagnat. En 2011 obtuvo el 2° premio del II Salón de pintura Gutenberg (Museo Provincial de Bellas Artes – Casa de Fader). En el 2012 ganó el Primer Premio en la Feria de Arte y Diseño – DISEÑO+ MALBEC, realizada en La Enoteca. Ha participado en numerosas exposiciones, ferias de arte y concursos. Ha dictado talleres de arte y se ha desempeñado como diseñador e ilustrador de diferentes proyectos individuales y colectivos. Para él, el arte visual “es un medio de expresión, es juego y experimentación”.

– La artista plástica Roxana Romano comienza su formación en dibujo de la mano de Eduardo Salinas y luego inicia su camino en la pintura junto al reconocido artista mendocino Daniel Bernal. Ha participado en exposiciones individuales y colectivas en destacadas salas provinciales. De espíritu tenaz y creativo, se vale del lenguaje plástico para transmitir con realismo escenas inquietantes que indagan el costado sensible de la humanidad. Sus óleos de gran tamaño presentan encuadres fotográficos y dinámicas perspectivas que invitan al espectador a husmear en la intimidad de sus protagonistas. Para Roxana, el arte es parte de su ser y el medio apropiado para expresar sus percepciones y pensamientos.

– En el distrito El Plumerillo el arte se conecta con cada vecino, es que desde la vereda de su casa Lili Albert aprovecha la luz del día para pintar y compartir con cada transeúnte curioso sus obras y su pasión. Conocida como “la señora que pinta”, acerca día a día el arte a la comunidad de Las Heras. Si bien se define como pintora autodidacta, se ha formado en prestigiosas instituciones y con maestros de la plástica local. De prolífica producción, busca que el arte sea accesible a todos, por ello muchas de sus obras se aprecian en hogares mendocinos como de otras partes del mundo. Sus pinturas, en clave impresionista, transmiten en paisajes y escenas de caballos a galope, la libertad, la fuerza y la energía. Mientras que sus obras de arte sacro y retratos nos acerca a las cualidades de sus protagonistas desde una mirada sensible.

– Silvia Adriana Favaro es una artista lasherina que con su estilo propio, a través de su obra, nos enseña que cuando hay voluntad y esfuerzo, no existen los límites. En 1987 le diagnosticaron esclerosis múltiple y desde 1994 pierde la movilidad de su cuerpo, por lo cual comenzó a pintar con la boca. Silvia ha expuesto sus obras en diferentes salas de arte de Mendoza. En 2016, la Cámara de Senadores de la Provincia le otorgó una distinción por su labor, desempeño y su representación a nivel mundial de nuestra provincia en este arte. Pertenece a la Asociación Mundial de Pintores de Boca y Pie – Liechtenstein, donde obtuvo una beca por tres años. Pinta con óleo y su interés artístico es pintar la naturaleza, la figura humana y los animales.

– Hija de inmigrantes eslovenos, Lenka Bajda nace en Mendoza. Inicia su formación como artista plástica en la Academia Provincial de Bellas Artes y luego continúa en la Facultad de Artes y Diseño de la UNCuyo. Desde 1997 ha participado de muestras individuales y colectivas en la provincia y el país. La mancha es su aliada a la hora de crear universos misteriosos en los cuales sus protagonistas son seres intrigantes que se comunican, se interpelan, juegan y anhelan. Con una paleta de estridentes matices y sugerentes formas, su pintura capta la atención del espectador y lo invita a interpretar y recrear.

Créditos de las Fotos: Prensa Municipalidad de Las Heras