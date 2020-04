San Luis: el gobierno dio a conocer la apertura de nuevas actividades

La provincia permanecerá cerrada pero se autorizará la apertura del comercio minorista, la actividad industrial en todos los rubros, la obra privada y las actividades de esparcimiento, que se suman a la actividad bancaria y agrícola que ya se venía desarrollando. Otras actividades se van a ir autorizando en el transcurso de la semana.

En un extenso reporte emitido, después de la medianoche, por el Gobernador de la provincia Alberto Rodríguez Saa y miembros del Comité de crisis, se dio a conocer las nuevas actividades que podrán desarrollarse en la provincia cumpliendo los diferentes protocolos realizados por el Comité de Crisis.

El Gobernador explicó que la provincia cumple con los cinco puntos otorgados para los conglomerados menores a 500mil habitantes que establece el gobierno nacional

1. El tiempo de duplicación de casos no puede ser menor de 15 días.

2. El sistema de salud debe ser capaz de atender la potencial demanda.

3. Evaluación positiva de densidad poblacional y situación de vulnerabilidad del área.

4. El porcentaje de población involucrada en las actividades que se pretende habilitar no puede superar el 50%.

5. La zona no puede tener transmisión comunitaria.

En el punto 3, Rodríguez Saa, explicó que la provincia tiene una parte vulnerable ya que pasa por la provincia el corredor bioceánico, es por eso que se van a tomar todas las medidas para que no se ponga en riesgo la salud de la población.

Los camiones de carga pueden seguir pasando por la provincia siempre que cumplan con todas las normativas vigentes y en los casos que deban realizar descargas dentro de la provincia se han puesto 4 puntos fijos para dicho fin que son: la terminal de Ómnibus en Buena Esperanza, el Autódromo Rosendo Hernández en San Luis, en Villa Mercedes la zona actividades logísticas y en el Aeropuerto Internacional del Valle del Conlara, la zona norte.

“El conductor que es residente de San Luis y viene de una zona donde quizás haya mayor riesgo por que tenga circulación comunitaria hay dos opciones: el conductor hace la cuarentena en su domicilio, o sea por 14 días no puede salir de su domicilio ni él ni su grupo familiar, porque esto se extiende su grupo familiar; y en caso de que esta persona tenga que volver a hacer un viaje dentro poco días tiene que permanecer aislado en cualquiera de estas cuatro zonas de transferencia y sale de la provincia nuevamente con lo cual los riesgos de contagio son minimizados” sostuvo la Jefa de Gabinete Natalia Zabala Chacur.

Zabala Chacur indicó que por ahora continúan iguales:

o El ingreso y egreso a la provincia con la misma metodología.

o El dictado de clases seguirá siendo NO presencial en todos los niveles y modalidades.

o El trabajo de la Administración Pública Provincial, seguirá siendo remoto, excepto en las actividades consideradas esenciales.

o El Plan de Inclusión Social (Plan Solidario) y beneficiarios de la Beca 22AG, excepto Seguridad Comunitaria, seguirá sin asistir a sus lugares de trabajo.

o También quedan en la misma situación (es decir NO Habilitadas): Eventos públicos y privados: sociales, culturales, recreativos, deportivos, religiosos y otros.

o Cines, teatros, centros culturales, bibliotecas, museos, bares, gimnasios, clubes, peloteros, discotecas, y cualquier espacio público o privado.

o Restaurantes (salvo delivery y entrega por mostrador).

o Actividades turísticas, apertura de parques, plazas y similares.

o La actividad física deportiva al aire libre NO está permitida.

La funcionaria adelantó que mañana, a las 17, se va a reunir el Comité de Crisis con la autoridades del Poder Judicial y el Colegio de Magistrados para determinar cuál es el protocolo que tienen previsto para su funcionamiento.

En cuanto a las actividades que se podrán en marcha previa autorización del Comité de Crisis y de firmar un acuerdo de cumplimiento de cada uno de los protocolos previstos para cada actividad, en el cual se establecen multas por su no cumplimiento, son las siguientes:

• Comercios Minoristas: Podrán hacerlo a partir del día miércoles siempre y cuando cumplan con lo anteriormente descripto, atiendan respetando el número de documento de los clientes que pueden transitar según sea par o impar y realicen horario corrido de 9:00 a 17:00.

• Con turno previo y respetando las distancias según protocolo, también podrán abrir sus puertas, los centros de estéticas y peluquerías que posean habilitación comercial.

• Profesiones Liberales: Durante la semana se realizarán diferentes reuniones con los colegios que las representan a efectos de conocer los protocolos a implementar para su habilitación.

• En referencia a fábricas e industrias, el Comité de Crisis informa que se habilitarán todos los rubros, previa autorización y cumpliendo los protocolos existentes.

• Con respecto a la obra privada, se habilitará previa autorización del municipio donde se ejecuta y de acuerdo a los protocolos vigentes.

Además del permiso para funcionar, se deberá tramitar el permiso de circulación para cada trabajador, a los cuales se les recomienda trasladarse en vehículos particulares, bicicletas o caminado (desalentando de esta manera el uso del transporte público). Están exceptuados de trabajar los mayores de 60 años, las embarazadas y grupo de riesgo a los cuales se les debe abonar el sueldo.

En cuanto a las salidas de esparcimiento se podrán realizar respetado la numeración par o impar de finalización del DNI, la duración máxima del esparcimiento es de una hora, hasta 550mts de su lugar de residencia. En caso de residencia esté en el lugar céntrico es preferible que esté radio sea en su manzana y deben ser a la luz del día. En el caso de los menores de 12 años deben salir acompañados por un adulto responsable y de acuerdo al día correspondiente para DNI par o impar del adulto.

Se debe respetar el distanciamiento social y se recomienda salir con tapa boca, llevar pañuelos descartables y alcohol en gel. No se permite el uso juegos o ejercitadores que suelen estar en las plazas.