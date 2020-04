Ocurrió un 27 de abril, récord mundial en natación del argentino Nicolau

27 de abril de 1962: El nadador Luis Alberto Nicolao, de tan sólo 17 años, obtiene un resonante triunfo en Río de Janeiro y supera el récord mundial de los 100 metros estilo mariposa marcando un tiempo de 57 segundos. Entre los innumerables éxitos que cosechó Luis Alberto Nicolao a lo largo de su carrera se pueden destacar 24 títulos sudamericanos, un récord mundial y varias marcas nacionales. Protagonista absoluto de hechos muy particulares, pasó, por ejemplo, de la felicidad por saberse el mejor del mundo en su especialidad a la impotencia de quedar preso de un embotellamiento y no llegar a tiempo a la semifinal de los Juegos Olímpicos de México en 1968.

1913: Nace Dr. Carl Ludwig “Luz” Long fue un atleta olímpico alemán, ganador de la medalla de plata en los Juegos de Berlín’36.Con un salto de 7,87 metros, Long parecía tener el triunfo en su mano, y conseguir la medalla dorada en salto en largo, pero en el quinto y último intento Owens se fue hasta los 8,06 metros, lo que le dio la medalla de oro y un récord olímpico que duró 24 años.Adolf Hitler no pudo soportar aquel final ni el hecho de que un atleta negro superara a su atleta ario, y abandonó el estadio. Luz Long fue el primero en felicitar a Jesse Owens. Le dio la mano, le abrazó, le levantó el brazo señalándolo como campeón, se hicieron fotos juntos… imágenes todas ellas que no sentaron nada bien a la Alemania de entonces y por las que fue repudiado en su propio país. Cuando estalló la Guerra, fue obligado a combatir, a pesar de que los deportistas de elite del país solían disfrutar del privilegio de no tener que ir al frente. Quién sabe si no fue como castigo por la deportividad y solidariad mostrada con Owens.

1983: Enzo Francescoli marcó su primer gol oficial en Argentina. River venció a Ferro 1-0 en Caballito. Era un dia miercoles. Habìa debutado 3 dias antes con la casaca del Millonario. frente a Huracàn, formando River con: Fillol, Saporiti, Tarantini, Nieto, Jorge García, Bulleri, Gallego, Francescoli, Bica, Chaparro y Commisso.En el Nacional de ese año habìa conseguido clasificar a la siguiente ronda, quedando tercero en el grupo que integraban Nueva Chicago, Andino de La Rioja y Loma Negra. En la segunda etapa el grupo se presentaba más complicado pues los rivales eran San Lorenzo y Ferro Carril Oeste, y precisamente ante el “Verdolaga”, Enzo, el Prìncipe convertìa el primero de los 137 goles con la casaca “millonaria”, de penal 43, de tiro libre 13, de cabeza 13 y de tijera 3.

1986: Alain Prost gana el Gran Premio de San Marino de Fórmula 1. Nigel Mansell lideraba confortablemente el campeonato, e iba camino de su primer título siempre que quedase por delante de Nelson Piquet a pesar de que Alain Prost se llevase el Gran Premio, cuando de repente, cuando iba a más de 300 km/h su neumático trasero izquierdo reventó en mil pedazos. Este es uno de esos momentos míticos de la Formula 1, el momento en el que quien tenía todo a su favor para ganar y de repente lo pierde todo en décimas de segundo.