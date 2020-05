Ocurrió un 1 de mayo, trágica muerte de Ayrton Senna

1 de Mayo de 1994: Trágica muerte de Ayrton Senna, que perdió la vida en el Gran Premio de San Marino, celebrado en el circuito de Imola. El brasileño, que cautivó tanto a su país natal como a un gran grupo de aficionados al motor de todo el mundo, consiguió ganar tres títulos mundiales: en 1988, 1990 y 1991. En 1994, piloto ya de Williams, el brasileño ya sumaba dos abandonos en las primeras dos carreras cuando llegó el Gran Premio de San Marino. El fin de semana no empezó bien, ya que Rubens Barrichello lograba esquivar la muerte tras un fuerte accidente durante los entrenamientos. No obstante, Roland Ratzenburger no tuvo la misma suerte y perdió la vida durante la sesión de clasificación de ese mismo fin de semana. El accidente, que tuvo lugar el 30 de abril de 1994, hizo que Senna rompiera en lágrimas y que se cuestionara su futuro en el deporte.Pero Senna decidió correr el domingo y, tras una buena salida, marcada por el accidente entre J.J. Lehto y Pedro Lamy, el brasileño se puso al frente de la carrera. En la séptima vuelta, de forma inexplicable, su coche se salió de pista en la curva Tamburello y se estrelló contra el muro, lo que provocó la salida de la bandera roja. A pesar de los intentos del equipo médico y del doctor Watkins, Senna murió más tarde en el hospital, y su muerte originó la creación de una leyenda que todavía sigue viva. El Instituto Ayrton Senna, dirigido por su hermana Viviane, sige ofreciendo educación y un futuro a millones de niños en Brasil.

2007, en el Este mendocino, San Martin y Desamparados jugaban por la última fecha del Argentino A. Al Chacarero le faltaba un punto para asegurarse la permanencia, al Vibora sanjuanino un punto para no caer en zona de Promoción y como habia ganado el primer torneo del año jugar la final por el ascenso con Guillermo Brown de Puerto Madryn. Era empate antes de jugarse el partido por las necesidades de uno y otro y en el imaginario popular estaban aquel partido de Boca y Oriente Petrolero en la Libertadores, tambien el de Boca con San Martin d Tucumán y el de River y Argentinos por los campeonatos locales, o hasta en un mundial con Alemania y Austria. Nadie pensaba en ganar, los hinchas (no habia restricción visitante) festejaban cada pelota rifada, no atacaron nunca, terminó cero a cero, y el canto unificado era haber dejado afuera a la Lepra. Habria que contextualizar diciendo que el domingo anterior se disputó una fecha del automovilismo a nivel nacional (TC 2000) en el Este y por la falta de efectivos, se decidió jugarlo el 1 de Mayo, partido único,y todas las miradas de la provincia y del pais en este partido. Juventud Unida de San Luis denunció el hecho pero la protesta fue desestimada, apareció un video del jugador chacarero Leon Bustos, hablando del arreglo, a pesar del informe del árbitro que no vio nada “sospechoso”, el tribunal de penas les dio por perdido el partido a San Martín y a Desamparados (los 90 minutos jugados el 1 de mayo pasado habían terminado 0 a 0), y dispuso además la quita de 9 puntos a ambos conjuntos, los mendocinos quedaron en el último lugar en la tabla general del Grupo 2 y descendieron al Argentino “B”. Desamparados, por su parte, quedó penúltimo, y en lugar de jugar la final por el ascenso, por haber ganado el torneo Apertura, tuvo que disputar la Promoción con Maipú, de Mendoza, para mantener la categoría.Tambien se quejó Maipú, que debia jugar con el “peor” clasificado y no con el “mejor” a decir de sus dirigentes, su protesta no fue tenida en cuenta, ni tampoco el pedido de ascenso directo por haberle cambiado el rival.Los grandes beneficiados son Juventud Unida Universitario, que se salvó de disputar la Promoción y mantuvo la categoría; Gimnasia y Esgrima de Mendoza, que estaba condenado al descenso y siguió en el Argentino “A”; e Independiente Rivadavia que al haber caido Desamparados en zona de Promoción perdía el derecho a jugar la final, ese lugar por el reglamento le correspondía entonces al que hubiera sumado mas puntos en la tabla general, y ese era Independiente Rivadavia. al que se le presentaba la chance de retornar a la Primera “B” Nacional, ya que debia disputar la final con Brown por el ascenso directo. La Lepra perdió en el sur y ganó en el parque, en los penales alcanzó el ascenso a la B Nacional donde aún permanece….. San Martin no se recuperó y descendió al Argentino B, que pasó a llamarse Federal B que el año pasado dejó de jugarse y pasó a integrar, con los del Federal C y campeones de las ligas del Interior el Torneo Regional Federal Amateur del que actualmente participa buscando el ascenso.

1996 – Olimpia, de Venado Tuerto, se adjudicó la primera Edición de la Liga Sudamericana de Clubes, al vencer en el play off final al mejor de tres partidos, al Corinthians, de San Pablo, Brasil, por dos a cero.

1982 – En el estadio de béisbol Carta Clara, en Mérida, México, Santos Laciar recuperó el cetro mundial mosca AMB, al ganarle por nocaut técnico en 13 rounds al azteca Juan Herrera.”Falucho” Laciar había perdido esa corona el 6/6/81 en el Luna Park, ante el colombiano Oscar Bolivar, en una noche de escándalo en la que una lluvia de monedas cayó sobre el ring, para reprobar un fallo por demás dudoso de los jurados.

1925: En el marco de la gira que realizaba por Europa, Boca Juniors vence al Español de Barcelona 3 a 0, con dos goles de Seoane y Tarasconi. Cinco días antes lo habia vencido uno a cero. el plantel de 1925 estuvo de viaje 159 días fuera del país, cruzó el Atlántico tras permanecer 22 días arriba de dos barcos distintos, jugó 19 partidos en Europa, ganó 15 (uno de ellos al Real Madrid), empató uno y perdió tres. A los jugadores los despidieron unas 10.000 personas. Al regreso, en el Puerto había unas 40.000. También en el Interior, a través de la difusión que se le dio a la gira, Boca ganó en popularidad. Aquella gira transformó al club: dejó de ser barrial para convertirse en un fenómeno.