En el día donde el trabajador de salud reafirma la vocación elegida

1 de Mayo de 2020. Día del Trabajador. Feriado. Sin locro en las plazas, sin las coloridas y ruidosas marchas en las calles reclamando por los derechos de los trabajadores, sin el finde largo para irse algún lado. COVID-19 y ojalá no sea de los exceptuados y te puedas quedar en casa.

Así pasa este 1 de mayo donde el color es del cielo azul bajo un sol radiante de otoño ( que empieza despobladar las copas de los árboles) ilumina las calles desiertas de una Mendoza que vive con angustia la pandemia que cambió la vida de todo el planeta para siempre.

A través de la pequeña ventana de un departamento o gran ventanal de la casa grande con jardín se puede ver lo mismo. Todos piden lo mismo, que los guardianes de la vida, hoy nuestros héroes, puedan vencer este enemigo casi invisible y silencioso, que pone a prueba la capacidad de la ciencia del género humano, que desnuda con crueldad y pide ser diferentes y cuidar al otro, despojarse de miserias como el egoísmo y la avaricia y tener empatía.

Los guerreros de esta pandemia son los profesionales de la salud, tienen nombre, familias, sentimientos y por sobre todo una gran vocación por lo que hacen. Son los primeros en enfrentarlo y con las herramientas que cuentan luchan a diario y muchas veces a costa de su propia vida.

Sebastián es Licenciado en producción de bio imágenes, papá de dos pequeños y desde ahí nos dice: “Gracias a Dios no me ha tocado particularmente atender pacientes sospechosos o confirmados”. “Cuidarse mucho es no sólo no contagiarse sino no contagiar a los nuestros. La higiene antes de entrar a la casa, antes de saludarlos es algo impensado que los chicos que no te han visto en todo el día te quieren dar un abrazo. Les tenés que decir que esperen que te higienices bañandote para poder saludarlos. Algo impensado hace dos meses para un papá, un hijo o una mamá.

Su parecer en estos días es tan básico como elemental: “Me gustaría resaltar la higiene del personal de salud ya sea para con sus pares o antes de llegar a casa o en sus casas y quisiera por último agregar que esta semana he visto mucho relajamiento en la gente en cuanto a las salidas, al margen si respetan o no la numeración del documento pero he visto muchísima más gente que días anteriores, en la calle, en las colas en los supermercados, negocios, hasta en la carnicería del barrio”. “Cuidarse y esperar que pase lo antes posible”.

Mónica es médica clínica y deja plasmado en pocas palabras como es la realidad cotidiana actual y la de muchos de sus colegas: “Feliz día del trabajador en este momento tan especial a todos los que hacen salud! A más de uno se le cae una lágrima, tengo muchas compañeras y compañeros que han dejado a sus familias, a sus hijos en manos de otros familiares para aislarse para llegar del trabajo y no tener la duda que si los contagiaste o no. Cada vez que hablamos en los pasillos del hospital lo hacemos con la Fé de que esto pase y poder estar con nuestras familias… para todos ellos, por todo ese esfuerzo feliz día…”

En tanto Cristian que es médico pediatra resume el sentimiento de este día en un mensaje de generosidad: “La verdad este día es especial más que en otros días del trabajador. Muy movilizante y agradecidos de poder trabajar y aportar un granito de arena en estos tiempos árduos”.

Y volviendo al sentir común de todos ellos donde la esperanza de poder sumar desde su lugar Silvia, licenciada en nutrición, nos habla del verdadero sentido de la vocación: “La verdad que este no es un día del trabajador más como otros años. Este tiempo fue y es muy intenso en lo emocional y laboral donde recordás más seguido porque elegiste esta profesión y entendés que la acción de cada persona que interviene con su trabajo en el cuidado de la salud de otros pueden tener un efecto positivo o negativo en ella. Desde el que limpia, permite el ingreso de personas, lleva estadísticas, elabora y reparte la comida, personal del hospital que cosen barbijos, los que lavan y desinfectan la ropa, los profesionales en general, enfermeros, etc.”

Así pasa este día del trabajador donde cada uno ve desde su ventana y espera que aquellos que están haciéndole frente al Coronavirus, esos luchadores de guardapolvos celestes, cofias, barbijos y guantes logren vencerlo.