San Luis: aún no se sabe cuanto durará el arreglo del Acueducto Rio Grande

Personal de San Luis agua trabaja en la rotura de un caño del Acueducto Río Grande que abastece de agua a la ciudad de San Luis Juana Koslay y La Punta. Todavía no se sabe cuánto tiempo demandará el arreglo del mismo y se pide a la población hacer uso responsable del agua.

La gerente operativa de San Luis Agua, Ing. María Cecilia Vallejos, informó que anoche se le dio corte desde el Dique de Antonio Esteban Agüero, que es el que abastece el acueducto, hasta la cámara 35. “En el día de hoy comenzamos a primera hora de la mañana, a las 6 de la mañana, a bombear todo el agua que había quedado en la fosa que había alrededor del Acueducto. En este momento podemos ver cuál ha sido la rotura que se ve que es muy vieja, una reparación de años anteriores de entre 8 y 10 años, porque ninguno de los que estamos acá ha presenciado esta reparación”.

La funcionaria manifestó que se encontraron con dificultades al momento de realizar la excavación ya que hay un árbol de unos 35 metros al lado que pone en peligro la excavación por lo que están esperando la llegada de un técnico especializado que evalúe la situación para saber si deben retirar el árbol para poder continuar con las tareas.

“En este momento todavía no podemos ver la totalidad del caño descubierto porque cada vez que cavamos, al estar el árbol cerca y todo el suelo saturado, va cayendo y desbordandose el talud entonces no podemos descubrir bien el caño. En cuanto podamos hacer esa tarea vamos a ver qué tipo de caño es, sabemos que el diámetro solamente (1metro de diámetro) y a nivel país tenemos dos proveedores de este tipo de caño, que es PRCV, pero las dos marcas no son compatibles asique tenemos que saber bien cual es para llamar al proveedor, ellos lo traen en el día” explicó Vallejos.

Todavía no se puede establecer el tiempo que llevar a arreglar el acueducto Porque primero deben saber qué tipo de Caño es para pedirlo a Mendoza o Córdoba. Realizar la reparación con enfibrado, que lleva resina para secar y fibra de vidrio, la cual lleva por lo menos 8 horas, y después se debe purgar las cañerías y regular la presión, lo que demora un día mas para que entre en régimen el acueducto.

El acueducto Rio Grande abastece de agua a las ciudades de San Luis, La Punta y Juana Koslay, las cuales verán afectado el caudal de agua que llega a las diferentes plantas potabilizadoras ya que solamente se les está enviando agua desde el Acueducto del Dique La Florida. En el caso de la ciudad de San Luis, plantas potabilizadoras de Aguada I y II reciben de La Florida y la planta potabilizadora de Puente Blanco, que brinda agua al centro de la ciudad, se esta abasteciendo con agua del Dique Cruz de Piedra. “No hemos realizado un corte del servicio sino que una disminución de caudal” sostuvo la funcionaria.

“Nosotros cortamos el suministro a la 1:30 de la mañana, para que le llegue el efecto a la ciudad de San Luis son alrededor de 12 horas. Pedimos a todos que hagan uso racional del agua, recordemos que un tanque para una familia tipo haciendo mal uso del agua dura un día, haciendo un buen uso tiene que alcanzar para dos días” concluyó Vallejos.