Los Cuyis trabajan firme en cuarentena

Los jugadores que integran el seleccionado mendocino de rugby inclusivo continúan sus entrenamientos de la mano de su head coach, Marcelo Goldman, quien hizo un balance de estos años y contó cómo sigue la actividad a distancia.

En junio de 2017, Mendoza se sumó a la iniciativa del rugby inclusivo con personas con discapacidad mental. Inicialmente se proyectó un plan basado en la experiencia de profesionales para que todos puedan participar en esta gran oportunidad. La cantidad de jugadores no solo ha crecido sino que tienen un programa de actividades muy completo. Desde su gestación, Los Cuyis cuentan con el apoyo del Gobierno de Mendoza.

El equipo que lleva adelante este proyecto está conformado por el head coach de la provincia, Marcelo Goldman; los profesores Mauricio Pérez, Luis Carta, Pablo Anastasi y Román Marchiolo; el responsable de la parte técnica, Martín Coria; la psicóloga Viviana Palucca; el kinesiólogo Martín Ferrari; el doctor Matías Roby y la manager Analia Meraglia. Todo ellos colaboran para que cada vez más mendocinos puedan sumarse a esta iniciativa deportiva.

Goldman contó: “Arrancamos hace tres temporadas. En la primera tuvimos unos 10 chicos, actualmente en lista tenemos alrededor de 58, además de los facilitadores y voluntarios”. Antes del aislamiento, estaban entrenando una vez por semana, los miércoles, en las instalaciones del Instituto Naranjito.

Aclaró que ellos llaman jugadores a las personas que tienen discapacidad intelectual y facilitadores a las personas que no tienen esa discapacidad y hacen que el juego sea más dinámico. Respecto de estos últimos, afirmó: “Destaco el gran compromiso de los facilitadores. Muchos están desde el comienzo y otros se han sumado. Agradezco a Agustín Bravo, Alejandro De Antonio, Martín Calzada, Daniel Fava, Belén López Grillo, Julieta Garófoli, Valentina Lamachia, Giuliana Piu, Matías Masioakas, Alejandro Elechiribety, a Nadin Minuzzi en diseño y a Nancy Pallucca en fotografía”.

Sin contacto, pero con el proyecto vigente

El head coach de Los Cuyis contó cómo ha sido la experiencia de seguir con la actividad en cuarentena y cómo están trabajando. “Nosotros tenemos dos grupos muy marcados y diferentes de jugadores. Por un lado tenemos el 50% que pertenecen a hogares y son personas de muy bajos recursos, por lo que realmente nos limita muchísimo la comunicación, porque no tienen acceso a un celular con internet o una computadora. Entonces tratamos de llamar a los hogares y hablar un rato con ellos para ver cómo están. En esos casos se hace complicado”, explicó.

“Tenemos el otro 50%, con los cuales sí estamos en comunicación más fluida con sus padres y con los que manejan celular más directo. Lo que hacemos es pasar un entrenamiento en forma de tabata, que está preparado por alguno de los profesores. Le pedimos a los chicos o a sus padres que nos manden una pequeña devolución también en forma de video, para ver cómo lo están haciendo y para subirlo a las redes y que ellos también se puedan ver”, expresó.

También contó que el equipo técnico está asistiendo a una reunión semanal vía plataforma Zoom con Mixed Ability Sudamerica, para seguir aprendiendo, debatiendo y conociendo cómo están trabajando sus pares en otros países.

Mixed Ability Sudamerica hoy es un grupo numeroso. “Acá en Argentina arrancaron Los Pumpas y después nosotros fuimos el primer equipo federal. Ahora hay en casi todas las provincias un equipo. Nos capacitamos con Daniel Fernández y también se suman miembros del IMAS (Internacional Mixed Ability Sports. A veces hay gente de España, Inglaterra o Italia, entre otros. Realmente ha sido muy enriquecedor”, afirmó.

Algo que sin lugar a dudas demostró el gran crecimiento de este proyecto fue la convocatoria de cinco chicos de este equipo al Mundial de Irlanda que iba a jugarse este año. “Me parece que para la provincia es algo sin precedentes e histórico. Después de tres años y medio de trabajo, es un gran logro. De los cinco chicos que fueron invitados, tres son de muy bajos recursos”.

Afirmó que “el objetivo es seguir sumando gente, darle visibilidad a este proyecto tan lindo, continuar mejorando como lo venimos haciendo y creo que el mixed ability en todos los deportes tendrá un crecimiento como ya se desarrolla en Europa”.

Goldman considera esta experiencia personal con el rugby inclusivo como “un salto evolutivo a mi alma. Un lugar donde me encanta estar y disfruto mucho cuando veo el crecimiento que hemos tenido, no solo en la cantidad de chicos sino también en lo que hemos desarrollado en cada uno de ellos, las herramientas que les hemos dado para su autonomía. La verdad que me llena el alma, me dan muchas ganas de seguir y siempre vamos por más”