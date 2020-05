Sharenting: las reglas para publicar fotos de niños en las redes sociales

Avast encuestó a más de 500 padres en Argentina sobre el tema de “Sharenting”, palabra que combina share (compartir) y parenting (paternidad), una práctica que tienen los padres de familia de publicar fotografías, videos e información de sus hijos en las redes sociales, como Instagram o Facebook.

Teniendo en cuenta las recomendaciones de la OMS (Organización Mundial de la Salud) para contener el avance y evitar el contagio de Covid-19, los hábitos, actividades y rutinas de las personas han sufrido cambios repentinos. Esto también se refleja en las redes sociales. Muchos padres comenzaron a publicar fotos de sus hijos en casa.



Esto se refleja especialmente entre las celebridades, por ejemplo, que comparten imágenes con sus seguidores en las redes sociales sobre cómo están en cuarentena con sus hijos. Hay celebridades que publican fotos de las caras de sus hijos desde su nacimiento, incluso creando un perfil con el nombre del recién nacido y publicando publicaciones con frecuencia, en cada etapa del desarrollo del niño. Contra la corriente, hay celebridades que eligen proteger la privacidad en las redes sociales y, por lo tanto, no comparten fotos de sus hijos e incluso se cubren la cara.



Esta tendencia llevó a Avast, uno de los líderes globales en seguridad digital, a realizar una encuesta en Argentina sobre el “Sharenting” o el uso de las redes sociales por parte de los padres para compartir contenido basado en sus hijos, como fotos de bebés o detalles de las actividades de sus hijos.

Entre los resultados de la encuesta se demostró que el 34% de las personas han publicado alguna vez una foto de sus hijos menores de edad en las redes sociales sin pedirles permiso, y sin borrar ni cubrir sus rostros antes de publicar la foto. Mientras que el 9% admite haber publicado una foto de sus hijos menores de edad, pero borrando o cubriendo el rostro del menor antes de subirla a redes sociales.



También un 16% admitió haber publicado una foto pero siempre consultando con sus hijos antes de publicar, pero sin borrar ni cubrir sus rostros antes de publicar la foto. Y un 20% de los encuestados dijeron que si otros menores son visibles siempre piden permiso a sus padres antes de publicar fotos en las redes sociales. Solo el 27% de los encuestados usa redes sociales pero nunca publicó fotos de sus hijos en ellas.



“La generación que creció o fue la primera en suscribirse a las redes sociales ahora tiene hijos. Estos usuarios están acostumbrados a compartir actualizaciones y noticias de sus vidas en Facebook e Instagram, pero ahora también están compartiendo los momentos privados de otra persona y es posible que no estén considerando si esto es algo con lo que sus hijos están de acuerdo o con lo que estarán de acuerdo cuando sean mayores,” dijo Luis Corrons, evangelista de seguridad en Avast. La encuesta preguntó sobre los riesgos asociados con publicar fotos de menores en línea. Para el 64% de los encuestados, el mayor riesgo es que las imágenes de los niños se puedan compartir más allá de su familia y amigos con extraños. El 56% de los encuestados expresó que para ellos el mayor riesgo es que los depredadores sexuales puedan ver o contactar a los niños. Además, el 51% piensa que al publicar fotos de menores, pueden ser víctimas de ciberbullies.

Además, el 33% dijo que publicar fotos de menores en línea erosiona su derecho a la privacidad. Mientras que el 31% piensa que esta actividad podría avergonzar a los menores cuando crecen y solo el 8% cree que no hay riesgo.



Luis Corrons brinda a los adultos algunos consejos a la hora de compartir imágenes de menores en las redes:

● Ajuste cuidadosa y regularmente la configuración de privacidad, asegurando que solo las personas de confianza puedan ver las fotos y videos. Tené en cuenta la configuración de privacidad cuando publiques información sobre tu hijo en línea: ¿seguis siendo el dueño del contenido una vez que lo publicaste?

● Siempre vigila a los seguidores que tenés o a tus hijos. Si es una cuenta con un nombre de usuario falso o dudoso, seguramente puede que sea un bot, un cyberbully o un depredador sexual.

● Pensá en las consecuencias de lo que estás publicando sobre tu hijo: ¿será divertida esa imagen cuando tenga 12 años? O 17? O 35?

● Configurá una alerta de Google con el nombre de tu hijo para asegurarte de que solo esté disponible la información que deseas que sea pública sobre tu hijo.

● Considerá cubrir o evitar mostrar la cara de su hijo en fotos, para proteger su privacidad e identidad.

● A medida que tu hijo crezca, interesate por lo que está haciendo en línea y tené su consentimiento antes de publicar fotos de ellos.

Cuáles son los temores más generalizados de los padres:

• El 64% piensa que las imágenes de sus hijos podrían compartirse más allá de su familia y amigos con extraños

• El 56% cree que sus hijos podrían ser vistos o contactados por depredadores sexuales

• El 51% piensa que los niños podrían ser blanco de ciberbullies

• El 33% cree que esta práctica erosiona el derecho a la privacidad de los niños.

• El 31% piensa que los niños podrían sentirse avergonzados por las fotos

cuando crezcan

¿Cómo pueden los padres compartir con seguridad fotos en redes sociales?

• Cubrir caras

• Consultar amigos y seguidores

• Ajustar la configuración de privacidad

• Evitar etiquetado de ubicación

• Evite compartir fotos de otros niños.

Comparación Global

Padres que usan las redes sociales, pero nunca publican fotos de sus hijos:

Australia Reino Unido Estados Unidos México Argentina Brasil Rep.Checa Francia Alemania Japón Rusia 27% 29% 19% 48% 27% 29% 40% 47% 49% 40% 33%

Porcentaje de padres que han publicado una foto de su hijo sin pedirle permiso, pero borraron o cubrieron su cara antes de publicar la foto:

Australia Reino Unido Estados Unidos México Argentina Brasil Rep.Checa Francia Alemania Japón Rusia 10% 12% 10% 12% 9% 12% 8% 11% 10% 9% 15%

Porcentaje de padres que han publicado una foto de su hijo y siempre consultan con ellos antes de publicar, pero no los desenfocan ni les cubren la cara antes de publicar la foto:

Australia Reino Unido Estados Unidos México Argentina Brasil Rep.Checa Francia Alemania Japón Rusia 19% 18% 17% 14% 16% 24% 10% 13% 9% 6% 18%

Porcentaje de padres que han publicado una foto de su hijo sin pedir permiso, y no borran ni cubren sus rostro antes de publicar la foto:

Australia Reino Unido Estados Unidos México Argentina Brasil Rep.Checa Francia Alemania Japón Rusia 29% 25% 44% 26% 34% 33% 25% 21% 11% 8% 32%

Porcentaje de padres que siempre piden permiso a otros padres antes de publicar, si otros niños son visibles en una foto:

Australia Reino Unido Estados Unidos México Argentina Brasil Rep.Checa Francia Alemania Japón Rusia 27% 23% 20% 18% 20% 29% 20% 19% 18% 10% 16%

Porcentaje de padres que piensan que las imágenes de sus hijos podrían compartirse más allá de su familia y amigos con extraños:

Australia Reino Unido Estados Unidos México Argentina Brasil Rep.Checa Francia Alemania Japón Rusia 59% 52% 62% 76% 64% 60% 61% 57% 50% 52% 45%

Porcentaje de padres que creen que sus hijos podrían ser vistos o contactados por depredadores sexuales:

Australia Reino Unido Estados Unidos México Argentina Brasil Rep.Checa Francia Alemania Japón Rusia 55% 46% 65% 71% 56% 63% 66% 54% 50% 50% 42%

Porcentaje de padres que piensan que los niños podrían ser blanco de ciberbullies:

Australia Reino Unido Estados Unidos México Argentina Brasil Rep.Checa Francia Alemania Japón Rusia 47% 43% 38% 57% 51% 39% 55% 46% 49% 36% 33%

Porcentaje de padres que creen que esta práctica erosiona el derecho a la privacidad de los niños:

Australia Reino Unido Estados Unidos México Argentina Brasil Rep.Checa Francia Alemania Japón Rusia 40% 34% 25% 38% 33% 34% 38% 42% 47% 59% 30%

Porcentaje de padres que piensan que los niños podrían sentirse avergonzados por las fotos cuando crezcan: