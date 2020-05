LLora la redonda, murió el Trinche Carlovich

Decir el “Trinche” es hablar del fútbol vistoso que solo practican los elegidos. Tomás Felipe Carlovich – en Mendoza fue el “Gitano” cuando defendió los colores de Independiente Rivadavia o Deportivo Maipú, falleció a los 74 años y estaba internado desde el miercoles tras sufrir un tremendo golpe en la cabeza cuando lo asaltaron para robarse su bicicleta. La crónica policial dirá que el caso fue caratulado como homicidio, pero desde cualquier otro ángulo que se lo mire será de una inmensa tristeza por el fin que tuvo este verdadero bohemio de la “redonda”

Carlovich fue admirado por el universo fútbol. Hasta el propio Maradona expresó: El Trinche fue mejor que yo. Es muy emotivo recordar esto: “Me empezó a hablar al oído y no paraba. Hasta me firmó una camiseta y me puso ‘Trinche, fuiste mejor que yo’. Lo único que le pude contestar es ‘Diego, ahora puedo partir tranquilo, vos fuiste lo más grande que vi en mi vida'”. Trinche Carlovich, febrero de 2020. Y por siempre.

Carlovich tenia 74 años y no pudo superar a la operación de urgencia a la que fue sometido porque no absorvía la sangre del derrame que le produjo la brutal golpiza cuando fue asaltado.

A través de las redes sociales, ex compañeros, técnicos, periodistas, simples simpatizantes mostraron su congoja en algunos escritos, como éste:

Amigo: El futbol está de luto. Murió el “Trinche” Carlovich. Era como un mago con la pelota. Lo vi jugar con el Victor Legrotaglie. Mendoza y tres clubes lo tuvieron en sus equipos, Independiente, Maipú y Talleres. Hasta Maradona lo elogió una y otra vez. Hoy sería figura mundial pero un imbécil HDP le pegó para robarle su bicicleta cuando paseaba por un parque de Rosario. Cómo no recordarlo!!!! La foto es la mejor postal para tenerlo presente como el mejor homenaje. Que descanse en paz… pero junto a la pelota. Juan