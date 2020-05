Mendoza: a un trabajador rural le depositaron plata por error y la devolvió

Se trata de Rodrigo Álvarez, un joven de 25 años, que vive con su mamá y sus tres hermanos menores en una finca de Medrano, y es sostén de familia. En su cuenta solo tenía 38 pesos.

El joven recibió un mensaje por Facebook diciéndole que por error le habían transferido plata a su cuenta del banco. Él se fijó y solo tenía $38. Pensó que se trataba de una broma y bloqueó a la persona que le había escrito. Pero como le quedó la duda, al otro día volvió a fijarse y tenía el equivalente a dos sueldos. Entonces decidió ubicar el hombre y decirle que tenía el dinero.

“El hombre que me contactó me dijo que se había equivocado y que por error me había transferido el sueldo de uno de sus empleados. Yo le dije que se quedara tranquilo que se lo iba a devolver. Que me diera tiempo de ir hasta a un cajero. Y eso fue lo que hice. Me agradeció mucho el gesto y me recompensó con algunos pesos”, contó el joven.

Quien se equivocó en la transferencia fue un empresario inmobiliario cordobés que, respetando la cuarentena, había hecho las operaciones bancarias online. Y contó en las redes sociales el noble gesto que tuvo Rodrigo.

El intendente pasó a felicitar al vecino ejemplar y le dijo que le iba a conseguir una beca para que pueda estudiar. “Acá trabajás o estudiás. Yo terminé el secundario, pero tengo pensado seguir estudiando. Así que además de la beca, el hombre a quien le devolví el dinero me dijo que cuando arranque él se va a hace cargo de los gastos”, concluyó emocionado Rodrigo.



Fuente: TN