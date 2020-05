Mendoza: el intendente Ubieta aceptó la renuncia de la funcionaria que incumplió la cuarentena

El intendente de La Paz, Fernando Ubieta, aceptó la renuncia de la encargada de Relaciones Institucionales con la Comunidad, Isabel Mercado, debido a que la misma violó la cuarentena al festejarles el cumpleaños a sus hijos.

Esto tomó estado público en un video donde se puede ver a los jóvenes, en el agasajo junto a familiares y amigos.

“Lamento mucho tener que tomar esta decisión, primero y principal porque sé la calidad de persona que es Isabel y del trabajo importantísimo que estaba llevando adelante. Desde hace dos meses aproximadamente, hemos puesto todos los esfuerzos y recursos, económicos y humanos, al servicio de prevenir y cuidar a los ciudadanos del Departamento de esta pandemia que azota al mundo, la mejor decisión en este contexto es la que hemos tomado”.



Así mismo, Ubieta aseguró que aunque es doloroso y es una baja importante en su equipo de trabajo, “Todos los funcionarios saben a que están expuestos, y ella lo sabía. Estamos cumpliendo con el decreto del presidente, trabajando fuertemente contra esta pandemia, de hecho no tenemos ningún contagio por el virus y esperamos seguir así”.



El hecho ocurrió el día sábado en la medianoche y tomó estado público promediando la mañana del mismo, situación que encontró al intendente visitando Parajes alejados de la Villa Cabecera, donde al día de hoy no existe conectividad ni señal de teléfono, lo que tornó compleja la comunicación. En este sentido es importante destacar la característica territorial de la gestión, ya que el jefe comunal, junto a su equipo, llega a cada rincón del municipio buscando ir mejorando la calidad de vida de quienes ahí habitan. “Aún en nuestro departamento, con todas los adelantos tecnológicos al alcance de nuestras manos, sigue habiendo lugares, como en el que me encontraba al momento de lo sucedido, que no tienen conectividad, lo que demuestra una brecha digital tremenda, que en el momento que atravesamos muestra a las claras las desigualdades que existen. Sin dudas vamos a ir modificando esto a medida que avance nuestra gestión, que solo lleva cinco meses. Esta gestión se caracteriza por llegar a cada rincón del Departamento y a la vista está. Vamos a seguir en ese camino, para lograr resultados positivos lo más rápido posible y hacer de nuestro lugar, un lugar donde las oportunidades sean para todos”, subrayó el dirigente.