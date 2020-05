Se disparan los casos autóctonos de dengue en San Juan

El Ministerio de Salud Pública de la provincia de San Juan confirmó que ya son 48 los casos de dengue autóctono registrados en la provincia, 13 más que el día sabado donde la cifra había llegado a 35.

Ante este brote de la enfermedad, desde la cartera sanitaria local pidieron a la comunidad fortalecer las medidas de prevención mediante el control del mosquito y la erradicación de potenciales criaderos.

En el parte oficial, también se detalló que son 14 los casos importados. Mientras que los casos sospechosos en estudio llegan a 26 y los casos descartados son 31.

Entre las medidas de prevención destacaron la importancia de renovar el agua y cepillar los bebederos de animales, floreros, jarrones, etc. cada dos días.

También desechar todos los objetos capaces de acumular agua: plantas que larguen raíces acuáticas, latas, botellas, neumáticos, juguetes, etc. Mantener boca abajo los recipientes que no están en uso: baldes, frascos, tachos, etc. Tapar los recipientes con agua, cerrar bien las juntas de fosas sépticas, pozos negros y tanques de agua. Despejar canaletas para que el agua corra y revisar desagües pluviales. Eliminar toda basura abandonada en torno a las viviendas.



Y recalcaron como importante aplicar repelente en las partes del cuerpo expuestas y colocar mosquiteros o telas metálicas en las viviendas. Y utilizar espirales, pastillas o líquidos fumigantes.