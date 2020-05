Villa de la Quebrada: autorizan a ingresar al pueblo a los propietarios no residentes



La intendente de Villa de la Quebrada, Rosa Calderón, publicó en su redes sociales que a partir de este fin de semanas los propietarios no residentes en la localidad podrán ingresar para hacer mantenimiento de sus inmuebles, ya sean viviendas o terrenos baldíos. Los propietarios no residentes no han podido visitar sus viviendas desde que comenzó la cuarentena.

Imagen Ilustrativa

Comunicado:

Atención propietarios de inmuebles, no residentes de Villa de la Quebrada. Informamos que entre las medidas de flexibilizción de la cuarentena, la Municipalidad autoriza desde este fin de semana el ingreso de hasta dos personas por vivienda y/o terreno para realizar el mantenimiento correspondiente (cortar el césped o yuyos, limpiar y mantener adecuadamente las piscinas o realizar alguna reparación de emergencia, etc.).

Para ese fin sólo podrán ingresar hasta dos personas por vehículo, sólo los días sábados o domingos de acuerdo a la finalización del número de DNI correspondiente a uno de los ocupantes autorizado a circular, y respetando el horario de permanencia permitida en la localidad: 08:00 a 20:00 horas.

Ante cualquier duda o reclamo, sobre estos y otros temas, los pueden comunicarse con el sector administrativo de la Municipalidad al teléfono 266-445-2000, interno 8503 o al e-mail: [email protected]