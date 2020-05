Murió el “Cholo” González, campeón mundial sin corona

Me piden que escriba unas líneas sobre el “Cholo” Manuel González al enterarnos hoy de su desaparición física…. intento esto:

Enorme tristeza, falleció el “Cholo” Manuel Gonzalez, el campeón sin corona, victima de un despojo inaudito en aquella pelea en Japón. Antes de aquella pelea, previo al viaje fue a comprarse el traje de “Modart”, una sastrería donde yo trabajaba y recuerdo el entusiasmo, la confianza ciega en regresar con el título. Bueno, después aunque esporádiamente por mi tarea periodistica o simplemente “juntadas” volvíamos a charlar. Despues de esta cena en el Quincho de Oscar, precisamente en la foto junto al Dr. Casares y Angelito Rosales, él me llevó hasta mi casa (vivo en Gutierrez) y quedamos en que ibamos a comer pollos a su casa…. esas cosas que uno deja pendiente y despues se arrepiente…. Hasta siempre Cholo….. campeón mundial sin corona, campeón moral y una excelente persona.

Ahora me pongo el traje de comunicador y explico: Boxeador del mítico gimnasio Mocoroa de Don Paco Bermúdez, el maipucino nacido en 1953 que vivía en Rodeo del Medio tuvo su gran oportunidad de combatir por el título del mundo allá por 1979, viajaba a Japón en busca del sueño para enfrentar al vigente campeón, el local Mashashi Kudo.

La pelea le fue netamente favorable, el rostro ensangrentado del campeón difería de la cara de satisfacción del mendocino, él lo sabía, su rincón tambien: había ganado la pelea. Despues el asombro, la decepción cuando escucharon la lectura de las tarjetas del jurado, uno dio empate y los otros dos ganador al japones. Un verdadero asalto a mano armada.

Obtuvo la revancha dos años despues pero el destino le hizo una mala jugada, un diurético que se vio obligado a tomar antes de la pelea le hizo minar sus fuerzas y perdió por abandono.

Despues dejaría el cuadrilátero (la decepción de la pela en Japón fue demasiado) y se retiró dejando siempre en los aficionados al box, que fue un campeón moral del título del mundo….. Cosechó amigos por doquier por su don de buena persona.

El Cholo tenía 67 años y por problemas cardíacos fue internado en el Hospital del Carmen donde falleció este jueves.

Escribíamos en Cuyo Noticias: 14 de marzo de 1979: Manuel “Cholo” Gonzalez sufre un verdadero despojo en la pelea por el título mundial de los mediano juniors de la Asociación Mundial de Box en Japón ante el local Mashahi Kudo.El natural de Rodeo del Medio hubiera sido el cuarto boxeador mendocino campeón del mundo despues de Pascual Pérez, Nicolino Locche y Hugo Corro, pero en un fallo escandaloso las tarjetas de los jurados le dieron por ganador al que era campeón vigente, uno por un punto,otro por dos y el restante empatada. El periodismo especializado -no solo argentino- presente en el Kuramae Sumo de Tokyo tenían en sus tarjetas una ventaja de entre tres y cuatro puntos en favor del mendocino. Hasta el propio veedor de la AMB decía que el Cholo había ganado 10 de los 15 rounds y que elevaría un informe. Tito Lectoure hablaba de “robo” e inmediata revancha…. no fue igual y tambien tiene su historia. La primer pelea comenzó a las 7.45 y fue transmitida por radio (Elevediez) y televisión (Canal 7)Fue una de esas peleas que el aficionado califica de “afano” “Fue el fallo más amargo de toda mi campaña porque me dieron por perdida una pelea que había ganado. Con claridad, con autoridad, dominando el centro del ring y manejando el combate desde el cuarto round con mi izquierda en punta. Por lo menos tenía cuatro puntos de ventaja. Me dolió mucho más que si hubiera perdido por paliza. Después del fallo no podía creer lo que me habían hecho hasta que tomé conciencia del ambiente que rodea el boxeo y me di cuenta de que todo era posible. “A mi me quitaron una ilusión, me robaron un sueño, me estafaron y me despojaron del título mundial que había logrado en buena ley” decía el “Cholo” Gonzalez,un campeón sin corona.

En la foto, el “Cholo” junto a Oscar Casares, Oscar Zavala (quien esto escribe) y Angel Rosales en una cena con los grandes boxeadores mendocinos de todos los tiempos.