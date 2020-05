El Tomba le rescindió el contrato a Sciacqua

En plena cuarentena Godoy Cruz prescindió de los servicios de su técnico Mario Sciacqua que había llegado al club en enero dirigiendo solo 8 partidos, 3 victorias y 5 derrotas.

El club hizo oficial la decisión en su cuenta de twitter y aunque no está confirmado todo apunta a que Jorge Almirón, de buen paso por la institución sería el elegido para un nuevo ciclo en el Bodeguero.

Aunque es solo una especulación, algunos piensan que la contratación del ex DT de Patronato fue por considerarlo un técnico “sacapuntos”, pensando en lo apremiado que estaba Godoy Cruz en el promedio, pero teniendo en cuenta que no habrá descensos en la temporada próxima, el club podría apostar a otro tipo de juego y por ello no encajaría Sciacqua en este nuevo panorama, otro tema tampoco confirmado hablaba de una baja en el sueldo del ahora ex DT. La vieja historia en el Tomba, ningún técnico dura más de un año en la institución.