Ocurrió un 17 de mayo: El Nápoli con Maradona gana la Copa UEFA

17 de mayo de 1989: El Nápoli de Italia, con el futbolista argentino Diego Maradona como figura, gana la Copa UEFA, al igualar 3 a 3 con el Stutgart, en la ida había ganado el Nápoli 2 a 1. Maradona y Careca habían anotado los goles en el partido en Italia, en la revancha abrió la cuenta Alemao y lo igualó Klinsman. Nápoli se puso 3 a 1 con tantos de Ferrara y Careca, reacción de Sttugart y lo igualó 3 a 3…no le alcanzó y el Napoli de la mano de Maradona conquistaba su primer titulo internacional.

1992: El árbitro mendocino Aldo Muñoz dirige Independiente – River en Avellaneda. La Huelga de las tres A (Asociación Argentina de Arbitros) hizo que la AFA recurriera al SADRA y en la fecha dirigieran jueces del interior. No sólo la prensa calificó de buena la actuación del lasherino en el clásico, sino que tambien el veedor arbitral, Juan Carlos Coradina calificó con un 10 a Aldo Muñoz.







1987 – En Brasilia Argentina venció a Cuba por tres a uno y logró la medalla de oro de voleiboll en el Torneo Preolímpico y la clasificación para los Juegos de Seúl 1988. La campaña:

vs Brasil 3-0 (15-9, 15-9 y 15-12).

vs Francia 3-0

vs Japón 3-1 (15-2, 14-16, 15-9 y 15-5).

vs Cuba 0-3

vs Egipto 3-0

Final

vs Cuba 3-1 (14-16, 15-11, 15-13, 15-7)

El plantel , estaba conformado por Claudio Zulianello (1), Daniel Castellani (2), Esteban Martínez (3), Alejandro Diz (4), Daniel Colla (5), Javier Weber (6), Hugo Conte (7), Waldo Kantor (8), Raúl Quiroga (9), Jon Uriarte (10), Marcelo Gigante (11) y Leonardo Wiernes (12). El técnico Muchaga estaba acompañado por el Prof. Juan C. De Lellis y por el Dr. Juan Carlos Sosa .

2016: Fallece en San Rafael el “Puma” Juan Carlos Gimenez. Recuerdo haber viajado al sur provincial con el “Gallego” Jose Luis Cano a cubrir la pelea por el titulo provincial de los livianos ante Norberto Reyna, pelea que ganó por nocaut en el décimo round. Este combate tenía una enorme significancia desde lo emotivo, porque el Puma venía de purgar una condena de 14 años por asesinar a su mujer, y aunque invicto, no pudo combatir por el titulo argentino… tras realizar algunas otras peleas, un año despues,en 1986 abandonó el boxeo…invicto…. recuerdo que al otro dia de la pelea, fuimos a su humilde casa a hacerle una nota… y a todo respondía..SI, Señor… con los brazos pegados al cuerpo como cuando un interno habla con una autoridad, esa imagen siempre me quedó… (Oscar Zavala)