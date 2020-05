Wines of Argentina: cuál fue el reporte de cosecha en Mendoza

La WofA institución encargada de la promoción de la marca vino argentino en el mundo, dio el panorama vitivinícola de este año en Mendoza.

En la principal provincia vitivinícola de Argentina, con 153 mil hectáreas de

vid, “la vendimia 2020 fue una montaña rusa de emociones. Presentó un

adelanto de más de 20 días, por las altas temperaturas y la escasez de

agua, y obligó a ingresar mucha uva en poco tiempo, mientras en febrero

varias tormentas de verano provocaron aluviones en algunos viñedos. Sin

dejar de mencionar el contexto de pandemia, claro”, resume Pamela

Alfonso, ingeniera agrónoma de Bodega Alta Vista. Sin embargo, cada región dentro de la provincia vivió condiciones diferentes.



El Oasis norte

Conformada en torno a la capital provincial, esta región concentra el 60%

de los viñedos de Mendoza y en condiciones normales se trata de una zona

cálida y seca. Lógicamente, en esta cosecha estas condiciones fueron

extremas, sumadas a una menor humedad relativa y escasez de agua.

“El ciclo 2019/2020 fue particularmente corto en esta zona. Afectado por

una helada a inicios de la primavera, se observó el mayor adelanto

fenológico de la provincia y los rendimientos generales de las uvas finas

estuvieron un 15% por debajo de los del año anterior”, detalla Luis Coita

Civit, ingeniero agrónomo de Durigutti Family Winemakers.



La incidencia de granizo y heladas fue sectorizada en el este. Las zona de

Rivadavia al este y Santa Rosa fueron las más afectadas por la intensidad

las tormentas de granizo en primavera. Solo los eventos de principios de

octubre, con temperaturas bajo cero en algunos distritos de la zona este,

afectaron los rendimientos finales.

Primera Zona

La principal causa de mermas en la producción se debió a las heladas y no

al granizo, como ocurrió en algunas zonas del Valle de Uco. La incidencia

de esta contingencia fue muy sectorizada para la Primera Zona, con dos

eventos que afectaron superficies no tan distribuidas con granizo de

tamaño intermedio a mediano.

En Perdriel, Gonzalo Carrasco, de Terrazas de los Andes, destaca que hubo

un evento de helada con “temperaturas que llegaron a -1,5°C el 17 de

octubre y produjo una disminución de la cantidad de racimos que se

tradujo en una baja del rendimiento del 26% respecto del año anterior. El

resto de la temporada se presentó seca, con una incidencia de

precipitaciones en el mes de febrero de 120 mm, aunque no afectó al

estado sanitario general”.



En Las Compuertas, zona más alta y fresca de Luján de Cuyo, el enólogo

Pablo Durigutti destaca que “las temperaturas mínimas del verano

estuvieron generalmente encima de los 12° C, alcanzando hasta 8 días con

temperaturas superiores a 34°C. Sin embargo, los niveles de acidez fueron

moderadamente superiores al año pasado debido a que había buena

concentración arrastrada desde la primavera por el inicio del ciclo con

temperaturas frescas. Febrero, que normalmente es un mes de

temperaturas moderadas, se manifestó muy caluroso por la disminución de

lluvias respecto a los datos históricos para la zona.”



En Agrelo, otro punto importante de la región, el factor clave fueron las

arcillas presentes en el suelo. “En un año caliente como este, se mantuvo el

suelo húmedo y la regulación de la temperatura. Así, la baja producción en

Malbec y Cabernet, sumada a la regulación de las arcillas, nos dio como

resultado un año fantástico”, reflexiona Alejandro Vigil, Chief Wine Maker

de Bodega Catena Zapata, con viñedos muy estratégicos.



En los gráficos que siguen, compartimos un resumen de la situación en

materia de temperaturas para Luján de Cuyo, tanto el promedio como las

máximas y mínimas, siguiendo varias estaciones meteorológicas.



En una serie más larga, a contar desde 1987, para una estación

metereológica en Ugarteche, Luján de Cuyo, la vendimia 2019-2020

adquiere un poco más de perspectiva en la región. La información fue

elaborada por el ingeniero agrónomo de Doña Paula, Martín Kaiser:



Valle de Uco

Para Los Árboles, Tunuyán, Jorge Cabeza, winemaker de Bodega Salentein,

destaca que “hubo un 8% menos de días con temperaturas superiores a

30°C, pero un 10% más de días con temperaturas superiores a 33°C,

comparando con 2018-2019. Esto quiere decir que fueron menos días pero

más extremos los que se concentraron hacia el final de la temporada,

adelantando la fecha de cosecha y aumentando rápidamente la

concentración de azúcar”.



En cuanto a la zona de San Pablo, a 1400 metros de altitud, Cabeza menciona: “Tuvimos un evento de heladas en octubre con consecuencias

en el rendimiento y heterogeneidad en brotación, cuaje y madurez. Las

variedades que se vieron afectadas fueron principalmente Sauvignon

Blanc, Merlot y Pinot Noir. El Malbec, por tener un ciclo más tardío, escapó

de este evento”.



En Gualtallary, Tupungato, fue un año especial desde el punto de vista

climático, en particular en el sector noroeste del distrito. A mediados de

octubre, dos heladas no muy intensas (entre -0,5 y -1°C), pero sí muy

largas, de entre 48 y 72 horas, incidieron en el posterior corrimiento de

variedades sensibles, fundamentalmente en Malbec. Si bien es una zona

considerada libre de granizo, se registraron dos tormentas de magnitud el

21 de noviembre y el 3 de diciembre que afectaron los niveles de producción. Las mermas representaron del 40 hasta el 60%. “Al ser tormentas tempranas, hubo viñas que se recuperaron y llegaron a la cosecha con buena canopia, buena cantidad de hojas en sus brotes, pero con una menor carga, lo que generó uvas de mucha concentración”, explica Edgardo del Pópolo, de Susana Balbo Wines.



Para Laura Principiano, gerente de Enología de Zuccardi Valle de Uco, esta

fue una “vendimia de viticultores”. Con apenas 80/90 mm de precipitaciones recibidos a principios de febrero, en la zona Sur del Valle de Uco (Paraje Altamira, La Consulta, Pampa El Cepillo) la temporada resultó cálida y seca, con rendimientos limitados y una madurez de las uvas que

transcurrió rápidamente, alcanzando los niveles de azúcar necesarios entre

8 y 15 días antes de las fechas normales. “Aquellos viñedos que lograron

llegar a inicios de marzo con buenas canopias y en buen estado hídrico

–dice– son los que pudieron madurar sus racimos sin caer en los

desequilibrios por sobremadurez”.



En la misma región, el enólogo Philipe Rollet, de Bodegas Caro, explica: “La

ventana de cosecha se achicó mucho. La madurez del Cabernet coincidió

con los Malbec. Pero el misterio es que se conservó la acidez elevada.

Tuvimos un Cabernet con pH de 3,35 y un Malbec con pH3,30. Soñado”.

En los cuadros que siguen se ofrecen los promedios de máximas, mínimas

y el valor promedio para cada mes del ciclo vegetativo, tomado en distintas

estaciones meteorológicas del valle.

San Rafael

En el Oasis Sur las características de la vendimia 2019/2020 fueron similares al resto de la provincia: año seco, brotación anticipada y larga, temperaturas altas, escasez de agua y una madurez precoz que desencadenó una vendimia desafiante con una merma considerable.

“Los mostos y vinos recién descubados muestran excelentes atributos de color, estructura, aromas (algo disminuidos en los blancos), alcoholes altos.

Estos atributos permiten proyectar vinos 2020 de alta calidad, profundos, redondos”, aporta Pablo Minatelli, jefe de viñedos de Bodegas Bianchi.

Los cuadros que siguen ilustran las temperaturas promedio máximas y mínimas, además del promedio de ambas, por cada mes del ciclo vegetativo.



Cuadros de promedios: Oasis Norte, Sur y Valle de Uco