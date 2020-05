El ciclismo mendocino quiere volver a ponerse en marcha

La Asociación Ciclista Mendocina presentó un proyecto al gobierno provincial. El presidente advirtió que el calendario comienza en julio y esto no prospera, volverán recién en noviembre.

Fernando Lanzone, presidente de la Asociación Ciclista Mendocina, explicó en Aurora 91.3 que aún falta para que comience el calendario anual, pero que los ciclistas necesitan entrenar para estar a punto: “Los ciclistas están sin entrenar y eso es lo que pedimos, que arranquen de manera individual para que cuando podamos organizar un evento, estén en condiciones”.

“Hemos puesto un par de pautas de acuerdo a nuestro conocimiento y que el gobierno vea si es posible. Lo hemos hecho para ciclistas con licencia, no nos podemos arrogar competencia general, estaría bueno que pudiera extenderse a todos los que pedalean por diversión”, agregó.

“Esperemos que esto se termine cuanto antes, no entendemos las dimensiones de lo que sucede. Se paró todo pero se puede ir reactivando de a poco, que vayan volviendo hasta que podamos organizar las carreras. Si no se puede, arrancaremos directamente en la ruta en noviembre”, anticipó.

Lanzone explicó que la pandemia aún no afecta a la institución que comanda: “Económicamente no hemos sido afectados, tras la vuelta quedaron algunos municipios por cobrar y hoteles por pagar, pero estamos todos en la misma, no hay mala intención de nadie”, comentó. Y deportivamente hablando, cerró: “Estamos bien como institución porque el calendario arranca en julio, por eso elevamos el protocolo”.

Sobre el protocolo a trabajar, Lanzone aclaró que se trata de un proyecto. La propuesta de la Asociación incluye:

-Para poder entrenar, el ciclista debe portar su licencia deportiva y DNI.

-Uso obligatorio de tapabocas por parte de los atletas y, eventualmente, entrenadores.

-Los deportistas deberán trasladarse hasta el lugar de entrenamiento (velódromo) en bicicleta o vehículos particulares y no usar en ningún caso el transporte público.

-Los entrenamientos podrán ser individuales en el velódromo. En ruta, los entrenamientos podrán ser en pareja por cuestiones de seguridad, pero nunca grupales. En el velódromo, el horario será entre las 10 y 18 horas, de lunes a sábado, con 5 integrantes por grupo y un entrenador. Los turnos serán de dos horas y deberán ser anotados por la ACM.





-La distancia de seguridad interpersonal será de 10 metros cuando se realicen los entrenamientos.

-Cada entrenamiento podrá ser presenciado por un entrenador, siempre que resulte necesario, pero manteniendo el distanciamiento social y las normas de higiene.

-Los deportistas de ciclismo adaptado podrán contar con acompañamiento para realizar su actividad. En ese caso, las distancias deberán ser las necesarias, debiendo utilizar ambos mascarillas, tapabocas, alcohol en gel y se aplicarán las medidas que se consideren oportunas para garantizar la higiene personal.

-Los ciclistas de categorías menores podrán realizar sus entrenamientos acompañados por un responsable mayor de edad.

Fuente: ADN Pais / Fotos: Asociación Ciclista Mendocina