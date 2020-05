Buscan potenciar la Confederación Mendocina de Deportes

“Recibí a Humberto Pagano, Presidente de Comede Mendoza, y Carlos Menghini, Presidente de la Federación Mendocina de Tenis, quienes me solicitaron gestione ante el Gobernador Rodolfo Suarez, la reanudación de las actividades deportivas en #Mendoza bajo estrictos protocolos sanitarios”, este mensaje lo posteó en redes sociales Ulpiano Suárez el pasado fin de semana, algo que alegró y motivó a Humberto Pagano, el Presidente de la Confederación Mendocina de Deportes (CoMeDe).

“Tenemos que tener conducta social. Debemos ser responsables. Mendoza ha demostrado responsabilidad y la verdad es que venimos bastante bien. Los números lo están demostrando. Nosotros nos estamos reuniendo constantemente con los dirigentes que nuclea la CoMeDe para pedirles que nos arrimen los protocolos para que de a poco se vayan habilitando y de paso conocer esas propuestas que esperamos se concreten de una manera seria, responsable, como debe ser” dijo el empresario en Radio Jornada (91.9).

"La reunión con el Intendente Ulpiano Suarez fue maravillosa. Fue un dialogo muy productivo y fructífero. Pronto esta situación se va a ir destrabando. Hay actividades que no tienen contacto, por esa razón hay deportes que pueden habilitarse antes para que los deportistas comiencen gradualmente a moverse. Creo que con muchas prudencia, mucha responsabilidad se pueden reiniciar algunas actividades deportivas de manera paulatina" acotó el ex presidente del Tiro Federal.

“Esta mañana el Intendente le acercó seis o siete nuevos protocolos al señor Gobernador. A medida que van llegando yo se los elevo a él para que le de curso y ver cómo podemos destrabar todo esto. La CoMede es un organismo de dialogo, en donde existen mesas de trabajo que genera un ambiente en donde se reciben diferentes opiniones, ideas y esas ideas se reparten a las diferentes federaciones. La CoMeDe no es un organismo de reparto ni mucho menos. Cuando hemos podido y las empresas nos no permitieron tuvimos la posibilidad de conseguir pasajes de manera gratuita o con un descuento importante, pero la verdadera misión es justamente esta. Reunirnos, vernos, aconsejar. Recibir información del exterior y nutrir esa información con el restos de los dirigentes deportivos es nuestra misión” agregó Pagano.

“Nosotros también le acercamos un protocolo a Federico Chiapetta, el Subsecretario de Deportes, con la intención de retornar, en la medida posible, a la práctica normal del deporte en Mendoza” dijo en el final de la entrevista.

La siguientes es la misiva que la CoMeDe le hizo llegar a la Subsecretaría de Deportes.

Desde la Comisión Directiva de CoMeDe, nos dirigimos a Ud. con el objeto unir nuestras fuerzas y conocimientos, para encontrar alternativas de acción que ayuden a resolver las consecuencias que la pandemia ha generado en la totalidad de las actividades deportivas.

El deporte de Mendoza y las instituciones donde las mismas se llevan a cabo (clubes), están totalmente inactivos debido a la crisis generada por Covid 19.

Entendemos que la falta de experiencia, ante una situación tan compleja como una pandemia y sus consecuencias en lo sanitario, en lo psicológico y en lo económico, dificultan la planificación ante la misma. Es por ello que es nuestro interés interactuar con Ud. y su equipo de trabajo en la búsqueda de estrategias que permitan gradualmente ir recuperando la actividad primero los entrenamientos y luego más tarde los encuentros deportivos.

En el deporte federado en Mendoza tenemos disciplinas muy distintas, con características que las diferencian en lo deportivo, por la forma en que se llevan a cabo y con estructuras federativas a nivel nacional y local con mayor o menor respaldo.

Es nuestra intención colaborar en la preparación de protocolos que propicien la flexibilización de las actividades deportivas, entendiendo que hay algunas que por tener menor contacto físico y mayor distancia entre los que las practican, podrían ser autorizadas en un plazo cercano.

Por todo lo antes expuesto, las entidades que conforman esta Confederación, reiteramos nuestros deseos de colaborar, acompañar y apoyar las estrategias que puedan generarse para resolver este tiempo de cuarentena y prepararnos para el día después.

Finalmente, quedamos atentos a que establezcamos la forma de interactuar y cualquier ampliación que Ud. considere pertinente. Sin otro particular, aprovechamos la oportunidad para saludarle con nuestra mayor consideración y respeto.