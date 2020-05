Ocurrió un 22 de mayo: Asesinaban a Ringo Bonavena

22 de Mayo de 1976: Asesinan a Oscar “Ringo” Bonavena y Victor Galindez logro su triunfo màs resonante ante Ritchie Kates.

Eran las 6.20 de la mañana en Reno, Nevada, cuando un disparo traicionero de un matòn acertò al corazón de Bonavena, provocàndole la muerte en forma instantànea, a los 33 años.

Las relaciones entre el boxeador argentino y la señora Sally Conforte, su manager no eran del agrado del marido, el mafioso Joe quien le habìa sugerido a Ringo se alejara del Mustang Ranch. Bonavena fue a pedir explicaciones y el matòn Williard Ross Bryner que estaba de guardia en el portòn principal, tras impedirle el paso, le disparò desde unos 25 metros.

Oscar Natalio “Ringo” Bonavena, un boxeador argentino de peso pesado que se destacó por ser un púgil tan valiente como carismático. Con la ingenuidad propia de un niño y la voracidad de una fiera, Bonavena se abrió un camino en el mundo de los puños.

Enfrentó a los grandes campeones made in USA. Fue rico, fanfarrón, excéntrico, bromista, parlanchín, filósofo callejero, bueno como el pan y el agua, generoso, idólatra de su madre y dueño de un coraje a toda prueba. Tras iniciarse como profesional en 1964, Ringo se destacó en New York, por su pegada y su tremenda capacidad para asimilar golpes. Así fue como cautivó a todos. Con las apuestas en contra 1 a 10, el 7 de diciembre de 1970, llegó a tumbar a Cassius Clay (el más grande de la historia), y soportó 14 vueltas en pie. Después, Bonavena cayó dignamente por nocaut en el 15° asalto.Lo asesinó un matón a sueldo de la mafia en Reno, Nevada. Pero sigue vivo en la memoria. Óscar Bonavena, como otros ídolos argentinos (Pascual Pérez, José María Gatica…) recibió siempre el cariño de la gente.

Eran las 17 de ese sàbado en Johanesburgo Victor Galindez combatìa por le titulo mundial ante Ritchie Kates. Galindez y Bonavena matenian una solida amistad forjada en el gimnasio del Luna Park, en tardes y tardes de entrenamiento.

Juan Carlos Lectoure y todo el equipo de Galindez decidieron guardar el secreto hatsa el fin de la pelea, fue un combate cruento y dramàtico , Galindez combatio con un porufndo corte desde el tercer round producto de un cabezazo de Kates, quien cada vez que podia machaba la herida del campeòn, la camisa del arbitro ensangrentada era mudo testigo del desigual combate.

A falta de diez segundos del ultimo round ( entonces era a 15 asaltos) tres zurdazos consecutivos derribaron al moreno por toda la cuenta. La epopeya estaba consumada.

Pasados los minutos de euforia Tito Lectoure tomò la mano del campeòn y le dijo: “Victor, a pesar de todo, este es un dia triste, mataron a Ringo”

Entonces las lagrimas de Victor Galindez, que hasta hace poco era de alegria y emociòn, fueron de tristeza e imotencia, pnineodle cierre al inolvidable contraste que el boxeo argentino ofreciò aquel 22 de Mayo de 1976.

1991: Famosa semifinal de Copa Libertadores entre Colo Colo y Boca Jrs. En Santiago de Chile, el “Cacique” ganó 3 a 1 y se clasificó a la gran final. Fue un partido violento: policías y jugadores del equipo argentino se agarraron a golpes, en una recordada hecatombe en la que un perro mordió al arquero Navarro Montoya.

1981 – Ferro Carril Oeste se consagró campeón sudamericano de Clubes. El equipo dirigido por León Najnudel venció a los brasileños de Francana por 90 a 88, para adjudicarse la XIX edición de este torneo.

1972: Murió el gran Bernabé Ferreyra, goleador de River en la primera década del fútbol profesional. Lo apodaban “El Mortero de Rufino”, con un promedio superior a un gol por partido: jugó 198 encuentros oficiales y anotó 220 goles. Y eso que se daba el lujo de fumar 20 cigarrillos por día…

1946: Nacía en Belfast, Irlanda del Norte; el futbolista británico George Best, quien fue un gran goleador del Manchester United (Inglaterra) que no disputó ninguna Copa del Mundo ni tampoco ediciones de la Eurocopa de Naciones con su selección nacional. Desafortunadamente tanta fama lo hizo caer en el alcoholismo al frecuentar muchas fiestas y tener aventuras con distintas modelos. Fue conocido como “El Quinto Beatle”.