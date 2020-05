Es radióloga, tiene síntomas de coronavirus y denuncia que no le hacen el hisopado

La profesional trabaja en el hospital Alfredo Metraux de Maipú. Hace unas horas presentó síntomas sospechosos y alertó al médico de guardia ante el temor de tener COVID-19. Sin embargo, denuncia que no le hicieron el hisopado y que la mandaron a aislarse a su casa.

Antonia Moragas es radióloga y trabaja en el hospital Alfredo Metraux de Maipú. Hace unas horas presentó algunos síntomas sospechosos (resfrío y dolor de garganta) y alertó al médico de guardia ante el temor de tener coronavirus. Le realizaron una placa y le detectaron que tiene neumonía. Ante esta situación, se activó el protocolo de COVID-19 y la trasladaron al Hospital del Carmen.

“Me pusieron en una habitación aislada y me tomaron la fiebre, pero no tenía. El médico me vio desde la puerta de la habitación, pidió que le manden la placa por WhatsApp y me dijo que hoy se iba a comunicar una infectóloga conmigo, pero nadie me ha llamado”, explicó Antonia a diarios locales.

“Soy paciente de riesgo porque soy hipertensa y diabética. Mi marido es camionero y viaja a Chile seguido. La semana pasada estuvo toda la semana acá y estuvimos juntos. A pesar de todo esto, nadie se ha comunicado conmigo y no me hacen el hisopado”, se lamentó la radióloga.

“No me hisoparon y después de varias horas me sacaron a la calle. No tenía mi auto y no me tomé el colectivo para no contagiar a medio mundo porque no sé si tengo COVID-19. Tuve que llamar a mi familia para que me fueran a buscar y ponerlos en riesgo de contagio”, agregó la mujer.

Con respecto a las indicaciones que le dieron, Antonia señaló que le recomendaron aislarse con barbijo y que su hija se aísle en otra habitación. “Por eso hace 15 días que no hay casos positivos en la provincia. No testean ni siquiera al personal de salud con síntomas”, se quejó la mujer.

