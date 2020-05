San Luis: APTS denuncia despidos encubiertos

La Secretaria General de la Asociación de Profesionales y Técnicos de la Salud (APTS) Ana Lía Trifiró sostuvo que días atrás le llego el telegrama a una odontóloga y hay una médica que ha sido bajada del cargo sin explicaciones. Además indicó que los médicos que no viven en la provincia se los ha dejado sin trabajo.

Trifiró explicó que a la odontóloga Agustina Salgado le había llegado la carta documento “avisándole que desde ese día dejaba de prestar servicio por no cumplir con sus obligaciones. Esto no llama la atención por varias cosas, primero porque en épocas de pandemia hay un DNU presidencial donde dice que no se puede echar ni a suspender a las personas, al mandar una carta documento donde dice que usted no presta servicio, en un despido encubierto. No hay renovación de contrato, es un despido encubierto”.

La Secretaria General de APTS explicó que la Dra. Agustina Salgado estaba haciendo una capacitación sobre cirugía maxilofacial “en el hospital tenemos un solo cirujano maxilofacial, entonces pensábamos que esto podría servir de mucho la provincia pero bueno, la verdad es que nos duele que se haya tomado esta decisión en este momento, que no se le haya hecho un sumario administrativo porque ella es una empleada, y que no se le dé derecho a réplica. Tampoco se le da derecho a cobrar indemnización ni hacer un juicio contra el Estado no tenemos derechos nosotros porque nosotros figuramos como contratados cada 3 meses. En mi caso que tengo una trayectoria de 34 años en la salud soy contratada cada 3 meses. Esto es anticonstitucional va en contra del artículo 14 de la Constitución Nacional y de la Constitución Provincial que dice que el empleado a partir de los 3 meses o de los 6 meses ya tiene estabilidad laboral”.

La Dra. sostuvo que también está el caso de una médica que “se la bajo de su cargo en el área de medicina del interior, no sabemos porque se la dejo sin ese cargo”. La Secretaria General explico también “se ha dejado sin trabajo a mucha gente que venía de otro lado. Nosotros habíamos advertido que no se contratara profesionales que no vivieran en la provincia porque la Ley de Carrera Sanitaria dice que no podemos no tener domicilio en la provincia, ellos sabían que había muchos profesionales que venían de otro lado, hacían la guardia y se volvían. A esos profesionales se los dejo sin trabajo a algunos y otros están siendo amenazados para que vuelvan sino los van a dejar sin trabajo. Por un lado se los contrato haciendo oídos sordos a que ellos no tenían los papeles en regla, cuando fueron avisados por este sindicato, y por otro lado, ahora porque es Covid, los dejan sin trabajo, realmente es muy injusto” concluyó Trifiró.