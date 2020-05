San Luis: empleados del Hotel Potrero de los Funes reclaman el pago de su sueldo

Se trata de alrededor de 20 empleados contratados. No han cobrado el sueldo de marzo ni abril. Desde el Hotel les han manifestado que van a cobrar el ATP (Asistencia de emergencia al Trabajo y la Producción) de ANSES pero hasta el momento no han recibido nada.

Se trata de un grupo de empleados que están contratados por el Hotel Potrero de los Funes y que tienen un contrato vigente desde marzo de este año, aunque muchos de ellos tienen más antigüedad, pero durante el verano trabajan prestando servicio durante todos los días y en temporada baja, las condiciones del contrato se modifica.

Yessica Moyano, empleada del hotel, explico que son contratados y que tienen un contrato que les exige prestar servicio de 10 días al mes como mínimo. “Por esto de la pandemia el hotel está cerrado, no hemos trabajado y por ende no nos han pagado nada. Ni siquiera nos han pagado un mínimo, porque no estamos trabajando porque no queremos, sino porque no se puede”.

Moyano sostuvo que las autoridades del hotel le dijeron que no les corresponde hacerse cargo de ellos, “que han mandado al Gobierno Nacional el CBU de todos los empleados contratados para que nos depositen el 50% que supuestamente se tenía que hacer cargo Nación, entonces ese 50% era el que teníamos que cobrar”. “Hasta el momento no hemos cobrado absolutamente nada, no se si no han mandado el CBU para Nación o si Nación no ha mandado la plata pero hace dos meses que no cobramos y no dan una respuesta”.

La empleada sostuvo que al estar contratados no han podido anotarse para cobrar el Ingreso Familiar de Emergencia (IEF) que otorgó el gobierno Nacional. Moyano indico que desde el sindicato UTHGRA, les manifestaron que “se tienen que hacer cargo porque Nación tiene que pagar el 50% y ellos el otro 50% y que hay que mandar telegramas y cartas documentos. La verdad que estoy desesperada, no nos pueden dejar así tirados” concluyó la empleada del hotel.