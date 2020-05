Ocurrió un 28 de mayo: Mendoza le gana a la Selección de Rugby de Escocia

28 de mayo de 1994: Mendoza le gana al seleccionado de rugby de Escocia 25 a 11 en la cancha de Independiente Rivadavia. Poco más de 2000 personas vieron el partido histórico porque por tercera vez el seleccionado local vencía a un equipo de las 5 Naciones. Había dos ausencias notables para los mendocinos Federico Méndez afectado a Los Pumas y Gaston Nasazzi lesionado. Fue un sábado inolvidable, Crivelli el DT puso en cancha a Grau, Bertolini, Miranda, Lambert, Pascual, Cassone, Bertranou, Correa Llano, Diaz, Andía, Saurina, Cremaschi, Cipitelli, Matias Roby y Brandi. Los tantos de Mendoza, tries de Diaz, Cassone y Bertranou, un drop de Andía, 2 goles y un penal de Cremaschi. “Otro grande cae en Mendoza” “Mendoza recuperó su prestigio” o “Mendoza la descoció” titularon los medios destacando el triunfo mendocino que se daba el lujo de vencer en cuatro años a tres de los mejores equipos de rugby del mundo: Inglaterra, Francia y Escocia,

1987: Los “Pumas” ganan su primer partido en un canpeonato mundial. En el Lancaster Park ;en Nueva Zelanda derrotan a italia 25-16.

2009, Lionel Messi ganó la Champions League con su equipo, el Barcelona español, que derrotó en la final disputada en el Olímpico de Roma al Manchester United de Inglaterra (la figura era Cristiano Ronaldo) por 2 a 0, con un gol suyo, de cabeza, y el restante del camerunés Samuel Eto’o. Fue la tercera ‘orejona’ para el conjunto catalán.

1978: Jose Luis Clerc obtiene su primer torneo de Grand Slam en el torneo abierto de Florencia al ganarle al frances Patrick Dominguez,por 6-4,6-3,6-1 28/5.

1995: La mayor goleada de Boca sobre Independiente en la era Profesional: En la Bombonera, el “Xeneize” se impuso por 5 a 0, con los tantos de Walter Pico -3-, Carlos Javier Mac Allister y el uruguayo Sergio “Manteca” Martínez.

1972: En el partido Vélez Sarsfield 2- Newell’s Old Boys 0 se malogran tres penales. Carlos Bianchi (VS) desvía el suyo y el arquero Carlos Fenoy (NOB) estrella otro en el travesaño, mientras que Carlos Caballero (VS) detiene el ejecutado por Angel Silva.