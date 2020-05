Exitosa colecta de sangre en Guaymallén

Con todos los recaudos y en cumplimiento con el aislamiento social, preventivo y obligatorio, la Municipalidad de Guaymallén superó expectativas en una nueva jornada solidaria. Esta mañana, en el recinto del Honorable Concejo Deliberante, 30 personas se acercaron a donar en la XIV Colecta Voluntaria de Sangre, realizada en conjunto con el Centro Regional de Hemoterapia.



Como esta vez fue prevista en el marco de la pandemia por el coronavirus COVID-19, los aspirantes tuvieron que anotarse previamente de forma online en la página web guaymallen.gob.ar. No sólo hoy la asistencia fue perfecta sino que, como se superó el número de inscriptos durante la convocatoria, el próximo martes 2 de junio otros 30 donantes se sumarán a la iniciativa. La modalidad será la misma: tendrá lugar en las instalaciones del Concejo Deliberante de Guaymallén (Silvano Rodríguez esquina López de Gomara, distrito Villa Nueva), a partir de las 9. Si bien se realizará cumpliendo todas las normas de higiene y seguridad establecidas por la emergencia sanitaria, se solicita a las personas que sigan las recomendaciones generales emanadas por organismos oficiales, tales como lavarse las manos frecuentemente, utilizar tapabocas, no tocarse la cara y toser en el pliego del codo. También es importante que presenten su DNI y que no asistan en ayunas (se recomienda desayunar infusiones o bebidas azucaradas).



Vale aclarar que, debido al contexto mundial, no se encuentra habilitado el registro para donantes de médula ósea.